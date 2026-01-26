Trump stuurt omstreden 'grens-tsaar' Tom Homan als rapporteur naar Minnesota

Rechter beslist over tijdelijke stop immigratieactie

Een Amerikaanse federale rechter beoordeelt maandag of de grootschalige immigratieoperatie in Minnesota tijdelijk moet worden stilgelegd. De staat Minnesota en de steden Minneapolis en St. Paul vragen om een pauze van de inzet van circa 3.000 federale agenten. Volgens hen vormt de actie een disproportionele inbreuk op de staatssoevereiniteit en heeft zij geleid tot gevaarlijke escalaties. De regering-Trump verwerpt dit standpunt en stelt dat het stopzetten van de operatie de federale immigratiewetgeving ondermijnt.

Tom Homan als gezicht van harde immigratielijn

President Donald Trump kondigde aan dat hij Tom Homan, de zogenoemde 'border czar' en een voorstander van een harde immigratieaanpak, naar Minnesota stuurt. Homan zal volgens Trump rechtstreeks aan het Witte Huis rapporteren. Zijn komst volgt op de dodelijke schietpartij van de 37-jarige verpleegkundige Alex Pretti tijdens een confrontatie tussen immigratieagenten en demonstranten. De inzet van Homan wordt door critici gezien als een escalatie, terwijl het Witte Huis spreekt van herstel van orde en veiligheid.

Protesten, bedrijfsleven en politieke druk

Door Reuters geverifieerde videobeelden tonen dat Pretti geen wapen vasthield, wat de publieke woede verder heeft aangewakkerd. In Minneapolis vinden massale protesten plaats, ondanks vrieskou. Grote bedrijven zoals Target, 3M en U.S. Bancorp roepen op tot de-escalatie. Ook politiek groeit de druk: Democraten dreigen de financiering van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid te blokkeren, terwijl zelfs binnen Republikeinse kringen twijfels ontstaan over de harde koers van Trump en Homan.