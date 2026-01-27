'Wat is het ook alweer?': Trump over Alzheimer en zijn gezondheid

Vaders ziekte en genetische aanleg

Tijdens een interview met New York magazine werd de gezondheid van president Donald Trump (79) besproken, waarbij de speculatie over beroertes en cognitieve achteruitgang aan bod kwam. Er is een familiegeschiedenis van cognitieve problemen: zijn vader, Fred Trump, leed in zijn laatste levensjaren aan de ziekte van Alzheimer.

Over zijn vader zei Trump: 'Op een bepaalde leeftijd, rond 86, 87, begon hij [het, red.] te krijgen, hoe noemen ze dat?' waarop hij naar zijn hoofd wees en zijn perssecretaris Karoline Leavitt hem het woord 'Alzheimer's' moest aangeven. Trump wuifde zorgen over zijn eigen gezondheid weg met de woorden: 'Nou, ik heb het niet... Ik denk er helemaal niet over na.' Hij benadrukte zijn goede genen, aangezien zijn moeder en haar familie tot ver in de 90 leefden zonder hartziekten.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Leefstijl, gewicht en vergelijkingen

Trump, bekend om een dieet van McDonald's, KFC, pizza en Cola Light, werd vergeleken met zijn voorganger Obama. Een arts die voor beide presidenten werkte, verklaarde zonder aarzelen dat Trump de gezondste van de twee was.

Trump besprak ook zijn dagelijkse inname van 325 milligram aspirine voor 'dun bloed', een dosis die hoger is dan algemeen aanbevolen. 'Ik doe dit al 30 jaar en ik wil niets veranderen,' stelde hij. Hij merkte op dat hij ongeveer 11 pond is aangekomen sinds zijn fysieke examen in april, maar voegde eraan toe: 'Ik voel me hetzelfde als 40 jaar geleden.'

Werkethos en reactie Witte Huis

Geruchten dat hij in slaap zou vallen tijdens vergaderingen, werden door Trump afgedaan met de verklaring dat de bijeenkomsten soms 'saai als de hel' zijn. Hij stelt dat vijf uur slaap per nacht voor hem voldoende is. Zijn perssecretaris voegde daaraan toe dat hij harder werkt dan ooit en dat de mariniers die de wacht houden bij het Oval Office om meer personeel hebben moeten vragen omdat de president er zo vaak is.

Als reactie op het artikel liet communicatiedirecteur Steven Cheung van het Witte Huis weten: 'President Trump verkeert in perfecte fysieke en cognitieve gezondheid, zoals blijkt uit zijn non-stop werk voor het Amerikaanse volk.'