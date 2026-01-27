Abonneer Aanmelden

Noord-Korea lanceert meerdere ballistische raketten op Japan

Noord-Korea heeft dinsdag opnieuw meerdere ballistische raketten afgevuurd, wat tot internationale veroordeling en protesten heeft geleid.

Noord-Koreaanse raketwerpers

Raketlancering en specificaties

Vanaf een locatie nabij de hoofdstad Pyongyang lanceerde Noord-Korea meerdere korteafstandsraketten richting de oostkust, meldt Reuters. Volgens Zuid-Koreaanse en Japanse waarnemingen vlogen de projectielen een afstand van ongeveer 350 kilometer, bereikten ze een maximale hoogte van 80 kilometer en kwamen ze enkele minuten later in zee terecht.

Internationale reacties

De lancering werd onmiddellijk veroordeeld door buurlanden. Het Nationale Veiligheidsbureau van Zuid-Korea noemde de acties provocerend en een duidelijke schending van VN-resoluties. Japan diende een krachtig protest in bij Noord-Korea, waarbij het de lanceringen bestempelde als een bedreiging voor de vrede en veiligheid van de regio en de internationale gemeenschap. De Japanse premier liet weten dat de raketten geen impact hadden op het land.

Achtergrond en context

Deze raketlancering valt samen met een bezoek van een hoge Amerikaanse defensiefunctionaris aan Zuid-Korea, waar wordt gesproken over de gezamenlijke defensiehouding. Noord-Korea ontwikkelt deze wapens als onderdeel van zijn tactische nucleaire arsenaal. De internationale interesse in deze raketten is gegroeid nadat Pyongyang ze vanaf 2024 aan Rusland leverde voor gebruik in de oorlog tegen Oekraïne.

