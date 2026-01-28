Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent een gloednieuwe 5e editie. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier .

25 jaar na de dood van Brood

'Herman is in ons gekropen. Hij zei ook geregeld: je houdt me toch wel een beetje aan de praat, later?’ Aan het woord Koos van Dijk, de manager van Herman Brood. Komende zomer is het een kwart eeuw geleden dat zijn ster vanaf de hoofdstedelijke Hiltonvestiging uit het leven sprong. ‘Met later bedoelde hij: na zijn dood,’ verduidelijkt de voormalige regelneef van de zanger. Sindsdien probeert hij de herinnering aan ‘Nederlands enige echte rock-‘n-roller’ levend te houden

Interview met actrice Meral Polat: 'Mijn wereld stond volledig op z'n kop'

Wat doe je als je terechtkomt in een apocalyptische zonnestorm die de digitale infrastructuur van Nederland platlegt? Meral Polat ondervond het aan den lijve in de nieuwe Telefilm Please Try Again Later, waarin zij in de hoedanigheid vaneen heldhaftige ambulancemedewerker dealt met stroomuitval en chaos. Is ze in het echt net zo ijzerenheinig als haar personage?

Meral Polat

Leven tussen de graven

De Stad van de Doden is een uitgestrekte verzameling begraafplaatsen in Caïro metde mooiste tombes en mausolea, sommige wel veertien eeuwen oud. In de vele grafhuisjes wonen mensen: leven en dood zijn onlosmakelijk met elkaar verweven. Maar de Egyptische hoofdstad, met haar 22 miljoen inwoners, barst uit haar voegen en nu moet er ruimte gemaakt worden voor nieuwbouw. UNESCO-erfgoed of niet, de Stad van de Doden is haar leven niet zeker.

De Stad der Doden

De opmars van Bart de Wever

Het kan enkel in het land van surrealist René Magritte: de man die sinds februari 2025 Belgisch premier is, ziet dat land eigenlijk het liefst verdwijnen. Maar Bart De Wever heeft zich in snel tempo ontwikkeld van een separatist naar een staatsman die ook in Nederland hoge ogen gooit. Het vertrouwen is groot: ‘Bart weet waar hij mee bezig is.’

Bart de Wever geniet van een koffietje.

De ontmaskering van een dubbelspion

Een belangrijk lid van de IRA tijdens de 'troubles' in Noord-Ierland bleek later de grootste informant van het Britse leger te zijn geweest in de strijd tegen het Republikeins terrorisme. De man met de codenaam Stakeknife werd zelfs zo belangrijk gevonden, dat de British Army hem toeliet te martelen en te moorden. Onlangs werd zijn naam officieel onthuld. Wie was de inmiddels overleden Freddie Scappaticci?