De roep om een boycot van het WK 2026 in de Verenigde Staten wordt luider vanwege de controversiële beleidskwesties van Donald Trump.

Blatter ondersteunt oproep tot boycot

Voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter heeft zich aangesloten bij de groeiende groep die oproept tot een boycot van het aankomende Wereldkampioenschap voetbal in de Verenigde Staten. Via een bericht op X sprak Blatter zijn steun uit voor de Zwitserse anti-corruptie-expert Mark Pieth, die fans adviseerde weg te blijven van het toernooi.

Pieth, die ooit toezicht hield op FIFA-hervormingen, uitte zijn zorgen in een Zwitserse krant en waarschuwde voor een onwelkome ontvangst door Amerikaanse autoriteiten. Blatter, die van 1998 tot 2015 de leiding had over de wereldvoetbalbond, onderschreef Pieth's kritiek en stelde dat het terecht is om dit WK ter discussie te stellen. Deze oproep plaatst de VS, die het toernooi samen met Canada en Mexico organiseert, in een lastig parket. Blatter trad zelf in 2015 gedwongen af als FIFA-baas vanwege een corruptieschandaal.

Zorgen over beleid Trump-administratie

De aanleiding voor de boycot-oproepen zijn diverse acties van de regering-Trump. Internationale bezorgdheid is ontstaan door het agressieve optreden tegen migranten en demonstranten in steden als Minneapolis. Daarnaast heeft de regering een omstreden reisverbod uitgebreid, wat directe gevolgen heeft voor voetbalfans uit verschillende gekwalificeerde landen.

Deze maatregelen hebben geleid tot serieuze twijfels binnen de internationale voetbalgemeenschap over de geschiktheid van de Verenigde Staten als gastland. Ook functionarissen van andere nationale bonden, zoals de Duitse, hebben aangegeven dat een boycot een serieuze overweging moet zijn.

Reisverboden treffen fans en teams

De impact van het Amerikaanse beleid is al voelbaar. Het in december aangekondigde uitgebreide reisverbod treft onder andere Senegal en Ivoorkust, twee toplanden uit het Afrikaanse voetbal. Fans uit deze landen kunnen hun teams niet achterna reizen, tenzij ze al in het bezit zijn van een visum. De Amerikaanse regering rechtvaardigt de maatregel door te wijzen op 'tekortkomingen in screening en controle'.

Ook supporters uit Iran en Haïti, eveneens gekwalificeerd voor het WK, worden door eerdere versies van het reisverbod getroffen. Dit creëert een situatie waarin meerdere landen wel sportief gekwalificeerd zijn, maar hun supporters de toegang tot het gastland wordt ontzegd, wat de essentie van een wereldwijd sportevenement ondermijnt.