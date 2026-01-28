Een gezamenlijke beslissing na 15 jaar

Henk Krol en Aldo Koning, die in 2010 een relatie kregen na een ontmoeting bij een theatervoorstelling, zijn niet langer samen. Het stel heeft aan De Telegraaf bevestigd dat zij eind 2025 in goed overleg uit elkaar zijn gegaan. 'Na een periode van zorgvuldige afweging hebben wij besloten ieder onze eigen weg te gaan', luidt hun gezamenlijke verklaring.

Ze kijken naar eigen zeggen met respect en waardering terug op hun tijd samen en benadrukken dat er geen verdere mededelingen zullen worden gedaan om hun privacy te waarborgen. Het nieuws volgt enkele jaren na het huwelijksaanzoek dat Krol in 2021 deed, kort nadat hij zijn politieke loopbaan had afgesloten.

Gevolgen van de breuk

De impact van de scheiding is voor Henk Krol aanzienlijk. De voormalige hoofdredacteur van de GayKrant, die zich ruim 25 jaar inzette voor de openstelling van het huwelijk voor partners van hetzelfde geslacht, geeft aan dat hij door het verdriet 32 kilo is afgevallen. Deze persoonlijke onthulling toont de zware emotionele tol die het einde van de langdurige relatie heeft geëist.