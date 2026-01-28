Het internet spoelt over van de geruchten dat Donald Trump geheimen over buitenaardsen zal onthullen, maar dit is onzin volgens onderzoeker Oleksandr Burlaka.

De aankondiging die nooit zal komen?

Het verhaal dat circuleert is dat de Amerikaanse president Donald Trump op 8 juli een historische speech over buitenaards leven zal geven. Het is afkomstig van regisseur Mark Christopher Lee. Hij claimt geheime bronnen in Washington te hebben, maar heeft hier geen bewijs voor. Opvallend is dat 8 juli ook het jubileum is van het Roswell-incident.

De gebeurtenissen in Roswell uit 1947 zijn echter al lang en breed onderzocht en als fictie bestempeld. Berichten dat de Bank of England zich voorbereidt op financiële chaos zijn eveneens ongefundeerd volgens Burlaka; deze zijn enkel gebaseerd op een brief van een voormalig analist, niet op officieel beleid.

Het Roswell-incident nader bekeken

De mythes begonnen in 1947 toen een boer bij Roswell resten van een zilverachtig materiaal vond. Het leger nam de resten mee en verklaarde officieel dat het om een weerballon ging. Pas in de jaren '70, tijdens een periode van UFO-hysterie, werd het verhaal nieuw leven ingeblazen met theorieën over een gecrashte vliegende schotel, buitenaardse lichamen en een doofpotaffaire in 'Area 51'.

In 1994 declassificeerde het leger echter Project Mogul: een autonome ballon bedoeld om Sovjet-kernproeven te monitoren. Het ontwerp van deze ballon kwam exact overeen met de vondst in Roswell. Een later verschenen video van een 'alien-autopsie' hield de theorie nog enkele jaren levend, totdat de maker in de jaren 2000 toegaf dat alles in scène was gezet.

Wat kan nog gedeclassificeerd worden?

In 2017 ontstond er een nieuwe golf van UFO-interesse door het vrijgeven van video's van ongeïdentificeerde objecten, die in 2020 door het Amerikaanse leger als echt werden bevestigd. Dit leidde tot de oprichting van het Anomalous Aerial Phenomena Research Office (AARO) en de Schumer-Round-amendement, die het leger verplicht om UFO-gerelateerde documenten vrij te geven.

Dit betekent dat eventuele recente contacten al lang openbaar gemaakt zouden zijn, tenzij de president ze persoonlijk heeft geclassificeerd. De kans op schokkende onthullingen uit de 20e eeuw is nihil. Een interessante mogelijkheid is dat de overheid UFO-geruchten zelf stimuleerde om de aandacht af te leiden van geheime vliegtuigtests. Een bevestiging hiervan door Trump zou pas echt een sensatie zijn.