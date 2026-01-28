Rapport over dood Alex Pretti: twee agenten schoten met hun dienstwapen

Verzet tijdens arrestatie

Volgens een rapport van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid aan het Congres verzette Alex Pretti zich tegen zijn arrestatie door de grenspolitie, wat leidde tot een worsteling. Bodycambeelden bevestigen dat een agent meermaals riep dat Pretti een wapen bij zich droeg, wat de situatie direct escaleerde.

Fatale schoten gelost

Ongeveer vijf seconden na de waarschuwing over het wapen openden twee agenten het vuur. Pretti werd door meerdere kogels geraakt. Het rapport specificeert niet of de schoten van beide agenten hem raakten, maar bevestigt dat de verwondingen fataal waren. De agenten gebruikten hierbij hun dienstwapens, concludeert het rapport.

Onbeantwoorde vragen over wapen

De cruciale vraag blijft wanneer het wapen van Pretti is afgenomen. Het rapport stelt enkel dat een agent het wapen ná de schietpartij in bezit had. Andere analyses van beelden suggereren echter dat Pretti al ontwapend was vóór de schoten vielen. Dit roept ernstige vragen op over de noodzaak van het gebruikte geweld.