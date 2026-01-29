Nieuwe video toont eerdere confrontatie tussen Alex Pretti en ICE-agenten, elf dagen voor zijn dood

Video onthult eerdere confrontatie met ICE

Er is een nieuwe video opgedoken waarop een eerdere confrontatie te zien is tussen Alex Pretti en agenten van de Amerikaanse immigratiedienst ICE. De beelden dateren van 13 januari, elf dagen voordat de 37-jarige verpleegkundige werd doodgeschoten. Het nieuwsplatform The News Movement (TNM) publiceerde de video, die werd gefilmd tijdens opnames voor een documentaire over ICE-operaties in Minneapolis.

De familie van Pretti bevestigt dat hij de man is die op de beelden te zien is. Volgens TNM vond het incident plaats op het kruispunt van E. 36th Street en Park Avenue in Minneapolis, een locatie die ook wordt genoemd door lokale media en ooggetuigen.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Tegen de grond gewerkt en gebruik van geweldsmiddelen

Op de video is te zien hoe Pretti schreeuwt naar agenten in een anonieme SUV. Vervolgens trapt hij een achterlicht van het voertuig kapot. Meerdere agenten stappen uit en werken hem tegen de grond. Tijdens de interventie gebruiken agenten traangas en zogeheten PepperBalls om omstanders op afstand te houden.

Na enkele seconden weet Pretti zich los te maken en te ontkomen. Opvallend is dat hij dezelfde outfit draagt als op de dag van zijn overlijden. Wanneer hij zich omdraait, is de kolf van een pistool zichtbaar boven zijn broekrand. De beelden werden, begeleid door sarcastische commentaar, op X gedeeld door Donald Trump Jr.

Pistool, gebroken rib en lopend onderzoek

Volgens Amerikaanse autoriteiten had Pretti op de dag van de fatale schietpartij een semi-automatisch pistool bij zich waarvoor hij een vergunning had. Eerder werd gemeld dat hij ongeveer een week voor zijn dood een gebroken rib opliep tijdens een confrontatie met ordediensten. Het is niet bevestigd of dit letsel tijdens het gefilmde incident ontstond.

De advocaat van de familie stelt dat de eerdere confrontatie in geen geval het latere doodschieten rechtvaardigt. Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid onderzoekt de nieuwe beelden. Het is nog onduidelijk of dezelfde agenten bij beide incidenten betrokken waren.