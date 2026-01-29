De lokale Haagse Stadspartij verkeert in een diepe crisis nadat lijsttrekker Fatima Faïd medewerkers in een gelekte mail uitschold.

Interne machtsstrijd bij de Haagse Stadspartij

Het linkse YouTube-kanaal Left Laser interviewde partijleider Fatima Faïd, die opvallend reageerde tijdens deze confrontatie. Binnen de links-radicale Haagse Stadspartij (HSP) rommelt het al langer. De partij, die momenteel één zetel in de gemeenteraad bezet, kampt met een felle interne strijd over het leiderschap.

Leden uitten hun ontevredenheid over de solistische werkwijze van Fatima Faïd, wat leidde tot een mislukte 'coup' door twee andere partijleden. Hoewel Faïd de stemming over het lijsttrekkerschap nipt won, is de rust verre van teruggekeerd. Critici stellen dat de fractievertegenwoordigers buitenspel worden gezet en dat de verkiezingscampagne nagenoeg stil ligt, zo schrijft het AD.

Gelekte e-mails en grove beledigingen

De situatie escaleerde volledig toen een e-mail van Faïd aan haar communicatiemedewerker uitlekte. In het bericht haalde de partijleider hard uit naar haar interne tegenstanders: 'Je gaat deze mensen natuurlijk helemaal kapotmaken met ons. Kankerhonden.' De onthulling door Left Laser zorgde voor een schokgolf op sociale media. Bekende Nederlanders, waaronder Tim Hofman, reageerden verbijsterd op de agressieve toon en de intentie om partijgenoten emotioneel of politiek te beschadigen.

Opvallende rechtvaardiging van Fatima Faïd

Toen Left Laser-journalist Bob Sneevliet haar confronteerde met haar woordkeuze, koos Faïd niet voor excuses, maar voor een opvallende verdediging. 'Waarom? Omdat ik uit Den Haag kom,' was haar nuchtere reactie op haar gebruik van 'kanker' als krachtterm. Volgens de politica is het grove taalgebruik simpelweg onderdeel van haar Haagse identiteit.

Het is echter niet de eerste keer dat zij in opspraak raakt door dit specifieke scheldwoord; in 2021 gebruikte zij vergelijkbare termen tijdens een woonprotest. De vraag is nu of deze 'Haagse directheid' haar politieke toekomst bij de komende verkiezingen zal schaden.