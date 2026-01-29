Victor Vlam over schrappen NPO-bezuinigingen: 'Jan Slagter heeft een smerig spel gespeeld'

De NPO kan opgelucht ademhalen: een dreigende extra bezuiniging van 50 miljoen euro is van de baan.

Bezuiniging van 50 miljoen geschrapt

In de formatieonderhandelingen hebben VVD, D66 en CDA een streep gezet door een voorgenomen extra bezuiniging van 50 miljoen euro op de Nederlandse Publieke Omroep. Deze forse bezuiniging zou bovenop de al ingeboekte besparing van 100 miljoen euro door het kabinet-Schoof komen. Het schrappen van dit extra bedrag is een onverwachte meevaller voor de publieke omroep, die zich al schrap zette voor een zware financiële periode. De beslissing toont de dynamiek van de politieke onderhandelingen, waarbij plannen voortdurend kunnen wijzigen.

De macht van de lobby: Jan Slagter's 'smerige spel'

Achter de schermen speelde de intense lobby van omroepbazen een cruciale rol. Volgens media-analist Victor Vlam heeft met name de lobby van Omroep MAX-directeur Jan Slagter effect gehad. Vlam stelt dat Slagter 'hoog spel' speelde door te dreigen het programma Carrie op Vrijdag te schrappen.

Slagter vocht hard om de programmering te behouden en riep zijn achterban op hem te steunen om een 'vuist richting de politiek' te maken. Hij benadrukte dat Omroep MAX niet zelf besloot welke programma's zouden verdwijnen, maar dat deze keuze door de NPO werd gemaakt. Er lijkt dus geen sprake te zijn van een 'smerig spel' op de manier zoals Vlam dat omschrijft.

Hoewel de mediawereld het 'dreigement' van Slagter niet serieus nam, had het in politiek Den Haag kennelijk wel de gewenste uitwerking. Vlam noemt het een 'smerig spel', maar concludeert tegelijkertijd dat dit blijkbaar de manier is waarop de hazen lopen in de politiek.

Toekomst NPO blijft onzeker

Ondanks deze meevaller is de financiële toekomst van de NPO nog niet volledig verzekerd. De oorspronkelijke bezuiniging van 100 miljoen euro staat nog steeds in de boeken. Daarnaast is er veel onduidelijkheid over de bredere begrotingsplannen van de formerende partijen. Het is nog niet bekend waar andere bezuinigingen zullen vallen of dat er mogelijk lastenverzwaringen komen om de gaten te dichten. Hoewel deze specifieke slag gewonnen is, blijft de publieke omroep waakzaam voor wat de toekomst zal brengen.