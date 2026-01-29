Schaamde zijn familie zich voor Robert Jensen? Broer geeft antwoord

Mainstream versus complotdenken

Het contrast tussen de broers was groot. Terwijl Robert Jensen radicaliseerde en op zijn online kanalen de gevestigde orde, de coronamaatregelen en zelfs de ronde vorm van de aarde bekritiseerde, was Frank Dane het gezicht van de mainstream media bij Radio 538.

Toch hield Frank altijd vol dat de band hecht was. In een interview met NPO Radio 1 noemde hij zijn broers 'zijn beste vrienden' en stelde hij dat ze over alles praatten. Dit voedde de speculaties over hun onderlinge verhouding en de vraag of Frank zich ongemakkelijk voelde bij de controversiële uitspraken van Robert.

Onthullingen van broer Daan

Nieuwe onthullingen van de derde broer, Daan Jensen, in weekblad Story werpen nu een ander licht op de situatie, schrijft Mediacourant. Daan vertelt dat het verzet tegen de coronavaccins breed leefde binnen de familie. Hij spreekt zijn bewondering uit voor Robert, die volgens hem opkwam voor 'andersdenkenden' die onrechtvaardig werden behandeld. De meest opvallende onthulling is dat niet alleen Robert, maar het hele gezin zich verzette. 'Ik heb het over we, omdat mijn vader Frank en ik ook niet zijn gevaccineerd,' aldus Daan in Story.

Een verenigd familiefront

Van schaamte was volgens Daan absoluut geen sprake; de familie stond als één man achter Robert. Ze voelden zich ongelijkwaardig behandeld en vonden de manier waarop over ongevaccineerden werd gesproken 'een democratie onwaardig.'

Daan benadrukt dat het beeld van Robert als ruziezoeker niet klopt. Hij herinnert zich zijn broer als 'de liefste jongen die er was' en stelt dat de trots binnen de familie voor wat Robert deed alleen maar sterker zal worden. De conclusie is duidelijk: de Jensens vormden een verenigd front, ver weg van de publieke perceptie.