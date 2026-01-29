Stijlvol overhemden dragen als moderne man

Het overhemd is voor veel modebewuste mannen een onmisbaar onderdeel in hun kledingkast. Toch gaat het hier vaak mis. Een overhemd aantrekken is eenvoudig, maar het stijlvol dragen ervan vraagt net wat meer aandacht. Het verschil zit niet in dure merken, maar in de pasvorm, details en hoe je het overhemd combineert. Met een paar praktische tips til je je outfit direct naar een hoger niveau, zonder dat het je extra moeite kost.

De pasvorm is belangrijker dan het merk

De grootste fout die mannen maken, is het dragen van een overhemd dat niet goed past. Te wijd oogt slordig, te strak oogt ongemakkelijk. Een goede pasvorm volgt het lichaam zonder te knellen en geeft je een gestroomlijnde look. Let daarom op de volgende drie punten:

De schoudernaad moet precies op de rand van je schouderbot liggen.

De kraag zit niet te strak of te ruim. Je moet twee vingers tussen je nek en de kraag kunnen steken.

Je mouw hoort te eindigen aan het begin van je duim. Zo steekt de manchet net onder de mouwen door van een jasje.

Ieder lichaam is anders en daarom is het verstandig om te experimenteren met verschillende pasvormen. Heb je een atletisch figuur, dan komt een Slim-Fit goed tot z’n recht. Wil je een gebalanceerde look met bewegingsvrijheid, dan is Modern-Fit een verstandige keuze.

Denk aan het ondershirt

Het is verleidelijk je te focussen op het ontwerp van het overhemd, maar veel mannen beseffen niet dat wat je onder draagt net zo belangrijk is. Een wit T-shirt onder een wit overhemd schijnt namelijk door. Zo zie je de beruchte ‘hemd-lijnen’ zitten. De oplossing is om een beige ondershirt te dragen. Dit absorbeert het licht, waardoor het vrijwel onzichtbaar wordt. Draag je het bovenste knoopje van je overhemd open? Kies dan voor een exemplaar met V-hals, zodat je het ondershirt niet ziet. Bovendien vangt het ondershirt transpiratievocht op, waardoor je minder snel zweetplekken onder de oksels ziet.

Let op hoe je je overhemd draagt

Heb je een overhemd dat net iets te ruim zit in de taille? Gebruik dan de military tuck. In plaats van de stof simpelweg in de broek te proppen, vouw je de overtollige stof aan de zijkanten naar achteren in een scherpe plooi voordat je de riem aantrekt. Het resultaat is een op maat gemaakt silhouet. Draag je het overhemd buiten je broek, dan is het verstandig om een model te kiezen met een rechte zoom; deze oogt namelijk verzorgder dan een afgeronde zoom. Daarnaast is de dresscode van belang (hierbij ook dresscode tips specifiek voor overhemden ). Zo is het gebruikelijk om bij formele gelegenheden het overhemd in je broek te dragen.

Heb aandacht voor de mouwen

Je kunt je look eenvoudig aanpassen aan de manier waarop je je mouwen draagt. Voor een nonchalante, maar verzorgde uitstraling rol je de mouwen tot net onder de elleboog op. Zorg ervoor dat je dit strak en bewust doet, niet halfslachtig. Je kunt hiervoor de master roll het beste gebruiken:

Sla de manchet om en trek deze tot net voorbij je elleboog. De mouw zit nu binnenstebuiten. Vouw het onderste gedeelte naar de mouw nogmaals omhoog, maar laat een klein randje van de manchet uitsteken.

Deze methode ziet er niet alleen netter uit, maar zorgt er ook voor dat de stof minder snel kreukt. Je kunt bovendien je mouwen in één beweging weer omlaag trekken. Bij speciale gelegenheden is het belangrijk om de manchetten netjes gesloten te houden. Je kunt ervoor kiezen om ze te versieren met minimalistische manchetknopen om je outfit net dat beetje extra persoonlijkheid te geven.

Waardering voor textuur

De moderne man kijkt verder dan de kleur. De weving van de stof bepaalt namelijk de uitstraling van je outfit. Hieronder staan de populairste opties op een rij:

Poplin

Deze stof is glad, strak en dun, waardoor deze geschikt is voor formele en zakelijke afspraken.

Oxford

Een grove, robuuste stof die perfect is voor een smart-casual of weekend outfit.

Twill

De diagonale lijnen en glans maken de weving een populaire keuze voor trouwpakken en gala’s.

Subtiele patronen en zachte kleuren geven het overhemd karakter zonder schreeuwerig te worden. Denk bijvoorbeeld aan fijne strepen, kleine ruiten en zachte aardetinten of vergrijsde blauwtinten. Combineer een opvallend overhemd met rustige kledingstukken, zodat dit de eyecatcher blijft.

Zelfvertrouwen is het beste accessoire

Uiteindelijk is een overhemd een verlengstuk van je persoonlijkheid. Of je nu kiest voor een gedurfd patroon of voor een klassiek model, het belangrijkste is dat je je comfortabel voelt. Een goed gekozen overhemd dat perfect aansluit op je lichaam, doet meer dan je warm houden; het verandert je houding. Je staat rechter, praat zelfverzekerder en straalt autoriteit uit. Gebruik deze tips om je dagelijkse look te verfijnen en ontdek het verschil dat kwaliteit en aandacht voor detail maken.