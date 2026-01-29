Melania Trump onthult: zoon Barron was het brein achter Donald Trumps campagne

De invloed van Barron Trump

De meest opvallende onthulling uit een recent interview met Melania Trump met Fox News is de actieve rol van haar 19-jarige zoon, Barron. Volgens de first lady was hij 'zeer betrokken' bij de verkiezingscampagne van zijn vader en fungeerde hij als een 'slimme geest' achter de schermen. Barron zou zijn vader geadviseerd hebben om de samenwerking aan te gaan met invloedrijke YouTubers en podcasters. Dit inzicht in de moderne media zou een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de campagnestrategie.

Een zeldzaam kijkje achter de schermen

De aanleiding voor het interview is de documentaire 'Melania', die een blik werpt op haar leven in de twintig dagen voor de inauguratie van 2025. De film volgt haar tijdens de hectische voorbereidingen, van de verhuizing naar het Witte Huis tot het opzetten van haar kantoor in de East Wing. Melania, die bekendstaat om haar terughoudendheid, benadrukt dat ze haar eigen keuzes maakt. 'Ik ben een zeer privé persoon,' stelt ze, 'en niemand is de baas over mij.'

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Het leven als First Lady

In het interview reflecteert Melania op haar leven in de schijnwerpers. Ze vertelt dat ze altijd heeft geloofd in de politieke toekomst van haar man. Zelfs de bekende YMCA-dans van Donald Trump kwam ter sprake. Hoewel ze toegaf de dans niet altijd gepast te vinden, merkte ze op: 'Maar het is zijn dans, en ik denk dat mensen er dol op zijn.' De documentaire belooft een persoonlijker beeld te schetsen van de vrouw die doorgaans de publiciteit mijdt.