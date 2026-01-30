Details coalitieakkoord gelekt: verhoging eigen risico en 'vrijheidsbijdrage'

Hoger eigen risico en aanpassingen in de zorg

Uit het gelekte coalitieakkoord blijkt dat het eigen risico in de zorg fiks omhooggaat. Waar het vorige kabinet nog een halvering voorstelde, draaien de nieuwe regeringspartijen dit volledig terug. Vanaf 2027 wordt een stijging verwacht van de huidige 385 euro naar 460 euro. Dit is een verhoging van 75 euro.

Om te voorkomen dat mensen door hoge medische kosten in de problemen komen, wordt er wel een maximumbedrag van 150 euro per behandeling ingevoerd dat ten laste komt van het eigen risico. Daarnaast is er 350 miljoen euro gereserveerd om chronisch zieken via de gemeenten te ondersteunen.

Wonen en een nieuwe 'vrijheidsbijdrage'

Een belangrijke overwinning voor de VVD is het behoud van de hypotheekrenteaftrek, een punt waar partijleider Yesilgöz zich hard voor maakte in de campagne. Terwijl D66 en CDA aanpassingen wilden, blijft deze regeling onaangetast.

Nieuw is de introductie van een ‘vrijheidsbijdrage’, een belasting om de extra defensie-uitgaven te dekken. Het kabinet wil voldoen aan de verhoogde NAVO-norm, wat miljarden extra kost. Deze nieuwe belasting wordt deels bij burgers en deels bij het bedrijfsleven gelegd en moet in totaal ongeveer 3,5 miljard euro opbrengen van burgers.

Miljarden voor de stikstofproblematiek

Het aankomende kabinet trekt de portemonnee om de stikstofcrisis aan te pakken en het land van het slot te halen. Er wordt 20 miljard euro uitgetrokken om de uitstoot te verminderen, zodat woningbouw en infrastructurele projecten weer vlotgetrokken kunnen worden. Hiermee grijpen de partijen terug op het stikstofbeleid van het kabinet-Rutte IV. Dit is een opvallende koerswijziging, nadat het vorige kabinet-Schoof het stikstoffonds juist had geschrapt vanwege de politieke gevoeligheid en de weerstand vanuit de agrarische sector.