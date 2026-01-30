Henk Westbroek over Henk Temming: 'Waarom zou ik in godsnaam jaloers zijn op iemand met O-benen en aambeien?'

Iran staat in brand, Oekraïne en Rusland blijven elkaar uitmoorden en in Gaza woedt een hevige oorlog. En wat is er in Nederland precies aan de hand?

Hier geen massademonstraties voor vrijheid met meedogenloze liquidaties tot gevolg, leiders met uitbreidingsdrang of terroristische aanslagen met ras of geloof als drijfveer. Wij zijn verzeild geraakt in een stevige ophef rondom het carnavalsnummer Carnaval, wie viert het niet? van Henk Westbroek en het Tilburgse duo Lanterfantje, bestaande uit journalist Thomas van Groningen en dj Koen Verhoof. Henk Temming, net als Henk Westbroek voormalig lid van Het Goede Doel, wil dat het lied van internet verdwijnt.

Het nummer is een bewerking van Sinterklaas, wie kent hem niet, een lied dat Temming in 1987 samen met Westbroek schreef. Westbroek maakte het onthutsend dramatische nieuws bekend via een wereldschokkend bericht op X: ‘Henk Temming eist via zijn muziekuitgeverij dat dit nummer wordt verboden en van alle sociale media wordt verwijderd.’ Over de reden laat Westbroek weinig ruimte voor nuance: ‘Hij haat me.’

De ruzie tussen Westbroek en Temming suddert al jaren en steekt zo nu en dan de kop op. Waar ligt eigenlijk de oorsprong?

De kiem van de ruzie tussen Henk Westbroek en Henk Temming ligt volgens Temming in 1991 toen Het Goede Doel uit elkaar klapte. Hij zei in De Telegraaf dat hij het vertrouwen in Westbroek verloor omdat hij ‘steeds lakser’ werd, afspraken niet nakwam en het idee kreeg dat Westbroek ‘een geheime agenda’ had. Sindsdien blijft het schuren. Er wordt niet alleen stilzwijgend, maar ook publiekelijk naar elkaar geprikt.

Temming grapte dat Westbroek ‘zo’n ontzettende hekel’ aan hem heeft en sneerde in hetzelfde interview dat hij Westbroek ziet ‘als een patiënt met agressie en driftbuien’. Westbroek zei eerder via RTL Boulevard dat ze ‘in de regel ruzie over letterlijk alles’ hebben. Anno 2026 laait het conflict weer op door bovengenoemd carnavalsnummer, dat door Temming ‘broddelwerk, ongepast en onfatsoenlijk’ wordt genoemd. Westbroek fulmineert daarop bij Omroep Brabant: ‘Wat een sneue appel is het toch geworden.’ En zo suddert het verbale geweld al 35 jaar door.

'Henk Westbroek lijkt opvallend ontspannen te blijven onder de heisa rondom muziekrechten, sterker nog: hij geniet wel van het relletje’

Wat vinden Henk & Henk van zichzelf?

‘Hij is altijd chagrijnig. Ik doe alsof, maar hij is het.’ (Westbroek over Temming op Radio10)

Wat vinden wij van Henk & Henk?

Als ruzie een hitlijst had, stonden Westbroek & Temming al 35 jaar stabiel op nummer 1.

Wat vinden anderen van Henk & Henk?

Henk Temming- de ene Henk

‘Met deze hele heisa heb ik eigenlijk niks te maken. Ik heb geen publiciteit gezocht. De uitgever heeft mij benaderd. Ik heb de tekst van het lied gelezen en toen werd mij gevraagd of ik daar toestemming voor gaf. Dat heb ik niet gedaan, omdat ik het gewoon niet goed vind. Normaal gesproken ga je dan met de andere partij kijken wat er aan zo’n tekst veranderd kan worden of dat het überhaupt door moet gaan. Ik ga echt niet meteen met de hakken in het zand. Maar zowel Henk Westbroek als Thomas van Groningen heeft dat niet gedaan, terwijl ze precies weten hoe ze het hadden moeten aanpakken, omdat ze beiden eerder met dat bijltje hebben gehakt.

Iedereen in de muziekwereld weet hoe dit hoort. Autorisatie is niet altijd noodzakelijk, maar toestemming wel. Ik heb alle nummers van Het Goede Doel geschreven. Ik schreef alle muziek en ik schreef al dan niet samen met de andere Henk ongeveer de helft van de teksten. Ze wisten dat er gereageerd zou worden en het eerste wat ze dan doen is de publiciteit zoeken. Een rel is natuurlijk fantastisch voor zo’n nummer. Wat mij echt raakt, is dat ik voortdurend te kwader trouw word afgeschilderd. Alsof ik een rancuneuze man ben die een hekel heeft aan Henk Westbroek.

Dat is gewoon niet waar. Ik ken hem vanaf mijn twaalfde, hij is meer familie dan een vriend. Alles wat hij over mij zegt, zou een reden kunnen zijn om een hekel aan hem te krijgen, maar eigenlijk interesseert het me helemaal niet. Hij roept dat ik hem haat. Daar is absoluut geen sprake van. Ik ben het op veel punten niet met hem eens, maar er is een groot verschil tussen haat en geen hekel hebben. Ik vind het eerder triest en het doet me ook pijn. Ik wil niet neergezet worden als die zure man die ergens voor gaat liggen. De wereld staat in brand en dan gaat het hier over een carnavalsliedje.

Ik ben bezig met een nieuw album. Ik wil helemaal geen rel, ik wil geen reputatieschade. Als het een rechtszaak wordt, wil ik wel dat wordt benoemd dat er veel leugens zijn verspreid. Dat ik een hekel heb aan Henk Westbroek is er daar één van. Dat dit allemaal zou passen in mijn theatertour is ook zo’n halve waarheid. Ik ga inderdaad het theater in, maar dit gedoe nu is geen marketingtruc, mijn theaterprogramma is gewoon iets wat ik graag wil doen.’

Henk Westbroek- de andere Henk

‘Dit hele drama doet helemaal niets met mij. Kijk, het oorspronkelijke liedje ging nergens over en het nieuwe liedje gaat ook nergens over. De hele rel gaat over niks. En voor alle duidelijkheid, ik heb de tekst en de muziek geschreven. Henk Temming beweert wel wat anders, maar de Buma is hier al 45 jaar onbetwist vrij duidelijk over. En dan gaat hij Thomas van Groningen en mij vergelijken met ICE-agenten die willekeurig mensen doodschieten en in dit geval is hij dan het slachtoffer.

Een carnavalsliedje dat slachtoffers maakt, hoe haal je het in je hoofd? Jongen, jongen, jongen, waar hou je je in godsnaam mee bezig? Van dit liedje zijn in het verleden ongeveer dertig parodieën gemaakt. Nooit vond hij dat erg, omdat een parodie het oorspronkelijke auteursrecht niet aantast, dus hij verdient er alleen maar geld aan. En dat is een van de drijfveren van zijn leven. Het origineel was niks en onze carnavalsversie is ook niks. Ik vind het niet erg om een conflict met iemand te hebben over dingen, maar over niks, dat is toch wel heel treurig.

Henk Temming roept dat ik mijn leven lang al jaloers op hem ben. Daarmee word ik in de verleiding gebracht om heel onaangename dingen te zeggen, want ik pleeg graag een beetje ironie. Waarom zou ik in godsnaam jaloers zijn op iemand met O-benen en aambeien? Wat er met het liedje gebeurt? Dat is uitgekomen en dat blijft zo. Of er een rechtszaak komt? Ik kan niet in zijn hoofd kijken en daar ben ik blij om ook, als ik zie wat hij allemaal bedenkt.’

Thomas van Groningen- in de sandwich

‘Carnaval is voor ons een gebbetje. Het is jammer als het gedoe oplevert, maar aan de andere kant helpt het ook bij de promotie van het liedje. Tegelijk hoop ik dat Henk en Henk er een beetje uitkomen, want als die twee samen zijn, maken ze heel mooie dingen. Los van elkaar is het herrie in de tent en dat is zonde. Ik ben er bang voor dat het niet meer goed komt tussen die twee. Wat ons betreft blijft het liedje gewoon online. Wij denken dat we het goed geregeld hebben.

Als Henk Temming iets veranderd wil zien, bijvoorbeeld hoe de credits zijn vermeld, dan passen we dat aan. En als hij echt naar de rechter wil stappen om een carnavalsliedje te verbieden, dan denk ik, tja... Om geld kan het niet gaan. Net als bij het origineel krijgt hij gewoon zijn deel. Het is niet zo dat Henk Temming financieel benadeeld wordt. Wij regelen dat netjes. En voor de duidelijkheid: wij doen dit echt voor ons plezier. Carnaval kost ons ieder jaar meer dan het oplevert.’