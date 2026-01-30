Leon Verdonschot: 'U bent niet de werkelijke geestelijke en ideologische leider van Denk, zijn naam is Recep Erdogan'

'Dat is de man die net zo’n hekel aan Koerden heeft als de leider van Syrië, en aan wiens lange arm een handpoppetje zit met uw hoofd erop'

Beste Denk-fractievoorzitter Stephan van Baarle,

Terecht gaat het de laatste weken vaak over Forum voor Democratie, en wat voor ongelooflijk foute partij dat toch is, aan elkaar hangend van extreemrechtse complottheorieën en onversneden pro-Poetin-standpunten. FvD is onze eigen polderversie van de Amerikaanse alt-right subcultuur, inclusief het tribale gedrag van een harde kern aanhang die op elke vorm van kritiek reageert met een verbeteren hysterie waar woke links nog een puntje aan kan zuigen.

Maar laten we niet vergeten dat er nog een andere partij in onze Tweede Kamer zit die eveneens volslagen onfris is. Die partij heet Denk, en het bewijs werd afgelopen week weer geleverd, toen het in de Tweede Kamer ging over het lot van de Koerden, in dit specifieke geval in Syrië.

De geschiedenis van de Koerden is een geschiedenis van verraad door de rest van de wereld. In 1991 riep president George W. Bush bijvoorbeeld de Iraakse Koerden op om in opstand te komen tegen Saddam Hoessein. Dat deden ze, maar toen na operatie Desert Storm hun opstand bloedig werd neergeslagen, kwam hij ze niet te hulp. Dat het Westen terreurstaat IS heeft weten te verslaan, hebben we mede te danken aan de Koerden: met de Syrian Democratic Forces (SDF) brachten ze IS zware verliezen toe. Als we ze nodig hebben, weet het Westen Koerden wél altijd te vinden.

In Syrië dreigt nu een brute moord op Koerden, onder leiding van de interim-regering die geleid wordt door een ex-Al Qaida-terrorist en tot nu toe een zeer beroerde staat van dienst heeft op het gebied van de bescherming van minderheden. Dus diende Don Ceder (ChristenUnie) een motie in om de druk op te voeren op de Syrische interim-regering voor het garanderen van de bescherming van alle minderheden, nadrukkelijk inclusief de Koerden. En om te pleiten voor een pauze of zelfs stop in het normaliseren van de betrekkingen met Syrië als de mensenrechtenschendingen daar niet ophouden.

Vrijwel de hele Tweede Kamer van heel links tot heel rechts steunde de motie. Ook de nieuwe fractie van zeven leden van Groep Markuszower. Wie stemde tegen? Slechts drie partijen. De PVV, want het woord ‘islam’ stond er niet in. FvD, want Koerden zijn zeer geëmancipeerd als het gaat om de positie van vrouwen, en Forums rolmodel Andrew Tate houdt niet van sterke, getrainde vrouwen, want dan kan hij ze niet meer slaan. En Denk. Waarom zou Denk tegen deze motie stemmen? In hun laatste verkiezingsprogramma begon het buitenlandhoofdstuk toch met: ‘Als gastland van het Internationaal Gerechtshof en het Internationaal Strafhof dient Nederland altijd in te zetten op diplomatie, conflictbemiddeling en internationale gerechtigheid’?

Het antwoord: omdat u niet de werkelijke geestelijke en ideologische leider van Denk bent. Dat is de man die net zo’n hekel aan Koerden heeft als de leider van Syrië, en aan wiens lange arm een handpoppetje zit met uw hoofd erop. Zijn naam is Recep Erdogan.