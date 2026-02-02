Bill Clinton en de Epstein Files: nieuwe onthullingen en de politieke gevolgen

De vrijgegeven documenten, die miljoenen pagina's beslaan, tonen een regelmatige communicatiestroom tussen Ghislaine Maxwell en medewerkers van Bill Clinton tussen 2001 en 2004. De e-mails variëren van logistieke afspraken voor diners en reizen tot explicietere en flirterige berichten van Maxwell aan een staflid van Clinton.

In de mails wordt gesproken over het regelen van ontmoetingen en worden uitnodigingen voor de oud-president besproken. Een woordvoerder benadrukt dat Clinton zelf nooit heeft gemaild tijdens zijn presidentschap, op twee uitzonderingen na. De correspondentie vond plaats in dezelfde periode waarin Clinton volgens een analyse van CNN minstens zestien keer met het privévliegtuig van Epstein reisde.

Clintons verdediging en voortdurende banden

Het kamp van Clinton houdt vol dat de oud-president alle banden met Epstein verbrak voordat diens misdaden aan het licht kwamen en hij niets wist van het seksueel misbruik. Clinton ontkent ook ooit Epsteins beruchte eiland te hebben bezocht. Een woordvoerder stelt dat de contacten met Epstein zijn beëindigd vóór de aanklachten in 2006.

Bill Clinton en Jeffrey Epstein.

Opmerkelijk is echter dat Maxwell, zelfs nadat ze publiekelijk was beschuldigd van het ronselen van meisjes, in 2013 nog te gast was op de prestigieuze Clinton Global Initiative-conferentie. Dit roept vragen op over de duur en de aard van hun relatie.

Politieke strijd en dreigende 'minachting van het Congres'

De onthullingen escaleren de politieke strijd in Washington, waar nu een stemming dreigt over 'minachting van het Congres' (Contempt of Congress) tegen de Clintons. Dit is een zwaar juridisch middel dat het Amerikaanse Congres kan inzetten wanneer iemand een onderzoek dwarsboomt, bijvoorbeeld door een officiële oproep om te getuigen (een 'subpoena') te negeren.

De door Republikeinen geleide onderzoekscommissie wil de Clintons persoonlijk horen en heeft hun weigering bestempeld als obstructie. Als het voltallige Huis van Afgevaardigden hiermee instemt, wordt de zaak overgedragen aan het Ministerie van Justitie, dat kan besluiten tot strafrechtelijke vervolging. Hoewel de advocaten van de Clintons spreken van een politieke heksenjacht, kreeg de maatregel in de commissie opvallend genoeg ook steun van enkele Democraten. Zij deden dit naar eigen zeggen om de principiële macht van het Congres om getuigenissen af te dwingen te beschermen, ongeacht om wie het gaat.