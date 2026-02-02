Dit is waarom Trump Grammy-winnaar Bad Bunny háát

Hij spreekt zich fel uit tegen ICE, zorgt ervoor dat Trump niet aanwezig zal zijn bij de Super Bowl, én hij won zondag een Grammy. Wie is Bad Bunny?

Dit verhaal is deels gebaseerd op een reportage over Bad Bunny in de aankomende Nieuwe Revu. De volledige reportage is vanaf woensdag te lezen in Nieuwe Revu 6, verkrijgbaar in de winkel of via deze link.

Historische Grammy-winst en anti-ICE statement

Afgelopen zondag schreef Bad Bunny geschiedenis tijdens de 68e uitreiking van de Grammy's. Hij won de prijs voor het beste album met Debí Tirar Más Fotos, wat de eerste keer ooit is dat een Spaanstalig album deze prestigieuze prijs in de wacht sleept. Hij droeg de prijs op aan 'iedereen die zijn thuisland moest verlaten om zijn dromen na te jagen'.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Zijn winst vond plaats tijdens een avond die in het teken stond van protesten tegen de Amerikaanse migratiepolitie ICE. Net als andere artiesten, zoals Billie Eilish, sprak Bad Bunny zich fel uit: 'We zijn geen wilden, we zijn geen dieren, we zijn geen aliens. We zijn mensen en we zijn Amerikanen'. Zijn uitgesproken houding tegen ICE en voor migratierechten is een rode draad in zijn carrière.

Explosief Super Bowl-optreden

Zondag 8 februari zal Bad Bunny als eerste artiest ooit een volledig Spaanstalige show verzorgen tijdens de Super Bowl Halftime. De keuze voor de Puerto-Ricaanse superster leidde tot een 'MAGA-meltdown' onder rechtse Amerikanen en politici, die opriepen tot een boycot. President Trump, die stelde de artiest niet te kennen, heeft besloten de finale niet bij te wonen.

De minister van Binnenlandse Veiligheid Kristi Noem waarschuwde zelfs dat ICE-agenten massaal aanwezig zullen zijn. Bad Bunny reageerde daarop laconiek in het programma Saturday Night Live, waar hij grappend stelde dat zelfs Fox News fan is en hij het publiek vier maanden de tijd gaf om Spaans te leren. Het optreden belooft een luid en Latijns-Amerikaans statement te worden: 'voor mijn mensen, mijn cultuur en onze geschiedenis,' aldus Bad Bunny. Op 23 en 24 juni geeft hij twee shows in de Arnhemse Gelredome.

Wereldwijde doorbraak en activisme

Benito Antonio Martínez Ocasio (31), beter bekend als Bad Bunny, groeide op in een dorpje in Puerto Rico als zoon van een vrachtwagenchauffeur en een lerares. In zijn jeugd luisterde hij naar salsa en Latijns-Amerikaanse artiesten, maarraakte al snel in de ban van reggaeton, met Daddy Yankee als zijn grote idool. In 2016 brak hij zelf door met de hit Soy Peor. Zijn wereldwijde doorbraak volgde in 2018 na een samenwerking met Cardi B op de megahit I Like It.

Bad Bunny met de Puerto-Ricaanse vlag op het vrijheidsbeeld in de video voor het nummer 'Nuevayol'. Een van de vele uitingen van zijn Puerto-Ricaanse afkomst.

Bad Bunny staat al vanaf het begin van zijn loopbaan bekend als een activistische artiest. Zijn engagement kwam sterk naar voren na orkaan Maria in 2017, toen de Amerikaanse hulp voor Puerto Rico uitbleef. Hij protesteerde openlijk tegen de toenmalige president Trump en gebruikte zijn platform om de misstanden aan de kaak te stellen. Inmiddels is hij niet meer weg te denken uit de hitlijsten en was hij in 2025 voor de derde keer de meest gestreamde artiest ter wereld op Spotify.