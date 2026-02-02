Epstein als verlengstuk van Moskou? Meer dan 1000 verwijzingen naar Poetin

In de nieuwe Epstein-files wordt Vladimir Poetin 1.056 keer genoemd, terwijl Moskou 9.629 keer wordt genoemd. Dit wijst op nauwe banden tussen Epstein en Russische netwerken. Epstein haalde jonge Russische vrouwen naar de Verenigde Staten om prominente politici, miljardairs en royals te compromitteren via honeytraps, meldt HLN op basis van onderzoek van The Daily Mail.

Volgens ingewijden werd het verzamelde materiaal rechtstreeks doorgestuurd naar de Russische Federale Veiligheidsdienst FSB, de opvolger van de KGB, om doelwitten politiek en financieel te beïnvloeden. Eerdere geruchten over Epstein’s Russische connecties werden beschreven door de Amerikaanse journalist Craig Unger in zijn boek American Kompromat.

Epstein en Trump: een netwerk van invloed

E-mails uit de Epstein-files tonen dat hij actief contact zocht met Russische diplomaten over president Donald Trump. In juni 2018 stelde Epstein dat Sergei Lavrov, Rusland’s minister van Buitenlandse Zaken, 'inzichten' bij hem kon krijgen om Trump te begrijpen. Epstein sprak eerder met de inmiddels overleden VN-ambassadeur Vitaly Churkin over Trump en beweerde dat Churkin hem 'volledig begreep'.

Daarnaast correspondeerde Epstein actief met invloedrijke Amerikaanse adviseurs zoals Steve Bannon en Larry Summers, en analyseerde hij Trumps beleid en internationale ontmoetingen, waaronder de beruchte top in Helsinki met Poetin. Naast het volgen van Trump, gebruikte Epstein zijn netwerk om politieke inzichten en invloed te verzamelen voor zijn internationale contacten.

Epstein’s wereldwijde netwerk van macht

Epstein bouwde ook buiten de VS een uitgebreid netwerk van invloed, dat zich uitstrekte van Russische politici tot Saoedische kroonprinsen en zakenmensen in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij fungeerde als schakel die wereldleiders en invloedrijke figuren met elkaar verbond, waarbij hij persoonlijke ontmoetingen en strategische contacten organiseerde om politieke en financiële voordelen te creëren.

Deze onthullingen benadrukken Epstein’s rol als spil in een wereldwijd systeem van chantage, honeytraps en elite-invloed, met Rusland en de FSB als opvallende spelers. Zijn netwerk toont hoe politieke macht en persoonlijke belangen internationaal met elkaar verweven waren.