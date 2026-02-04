Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent een gloednieuwe 6e editie. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier .

Bad Bunny is alles wat Trump haat

De prestigieuze Super Bowl Half Time Show wordt op 8 februari verzorgd door de Spaanstalige artiest Bad Bunny. De Puerto Ricaan, in 2025 de meest gestreamde artiest op Spotify met 19,8 miljard streams, wordt door veel witte, rechtse Amerikanen gehaat, niet in de laatste plaats door president Trump zelf. Ook in andere opzichten kan het optreden explosief worden. ‘Het zal luid en latin worden en het zal rechtse mensen krankzinnig maken.'

De kersverse Nieuwe Revu bestel je hier

{{ title }} {{ subTitle }} {{ successHeader }} {{ successMessage }} {{ trans('Please enter a valid email address.') }} {{ errors . email[0] }} {{ trans('customs.buttons.signup') }}

Het Haagse baantjescarrousel

Nederland kent geen tekort aan bestuurders die falen, maar wel een tekort aan bestuurders die uit beeld verdwijnen wanneer ze een puinzooi achterlaten. Wie zijn die mensen? Nieuwe Revu draait een rondje mee in de Haagse baantjescarrousel.

Cisca Dresselhuys (82): 'Met mannen heb je minder gedoe'

Ze was en ís het iconische uithangbord van de emancipatie-journalistiek, maar Cisca Dresselhuys houdt al haar leven lang hartstochtelijk van mannen. Als hoofdredacteur van Opzij legde ze talloze kopstukken langs haar strenge Feministische Meetlat en tout politiek Den Haag stortte zijn hart uit bij de Mannenfluisteraar, zoals ze zich noemt. Nu, op haar 82ste, is haar agenda nog altijd behoorlijk vol.

Cisca Dresselhuys.

Media-roofdier Rupert Murdoch

Weinig burgers hebben een grotere rol in de wereldpolitiek gespeeld dan mediamagnaat Rupert Murdoch (94). Zijn zender Fox News is één geworden met Donald Trump en zijn achterban. Om te besluiten wie zijn media-imperium kon overnemen, besloot Murdoch zijn kinderen tegen elkaar uit te spelen. Die strategie zou uiteindelijk zijn familie uiteenrijten. In een voorpublicatie van het boek Vreugdevuur van de Murdochs, dat deze week verschijnt, gaan we terug naar Murdochs jeugdjaren en zijn eerste schreden op het journalistieke pad.

Rupert Murdoch.

Max Terpstra: 'Als ik gokte,voelde ik me even niet schuldig’

Van rechtenstudent naar BNNVara-talent, De slimste mens-finalist en talkshowreporter. Max Terpstra (26) is de gedroomde schoonzoon van de NPO, maar heeft een verleden in digitale gokholen en stapt met knikkende knieën een vliegtuig in. Niet per se handig, als kersverse presentator van 3 op reis.