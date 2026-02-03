Epsteins erfenis onthuld: 630 miljoen dollar, een verloofde en een lijst met 43 namen

Kort voor zijn overlijden plande Jeffrey Epstein te trouwen met zijn toenmalige vriendin, Karyna Shuliak. Een document, bekend als 'The 1953 Trust', dat hij twee dagen voor zijn zelfdoding ondertekende, wijst haar aan als de voornaamste begunstigde. Shuliak zou niet alleen 100 miljoen dollar ontvangen, maar ook al zijn eigendommen, waaronder het herenhuis in Manhattan, het appartement in Parijs en zijn twee privé-eilanden.

Handgeschreven notities vermelden dat Epstein haar een diamanten ring van 32,73 karaat had gegeven 'met het oog op een huwelijk'. Shuliak is tevens de laatste persoon van buiten de gevangenis die met Epstein sprak.

Verschuivingen in de erfenis

Dit laatste testament verving een eerder document uit januari 2019, waarin Celina Dubin, dochter van Epsteins ex-vriendin Eva Andersson Dubin, de hoofderfgenaam was. Celina zou Epsteins ranch in New Mexico en zijn huis op de Maagdeneilanden erven. De familie Dubin, die Epstein kende als 'oom Jeff', heeft publiekelijk afstand gedaan van elke mogelijke erfenis en verklaarde geschokt te zijn door zijn misdaden.

In het definitieve document is de naam van Celina Dubin niet meer prominent aanwezig; Eva Andersson Dubin wordt enkel nog als reserve-trustee genoemd.

De inner circle: advocaten en vertrouwelingen

Naast Shuliak werden ook andere sleutelfiguren uit Epsteins leven genoemd in zijn testament. Zijn advocaat Darren Indyke en accountant Richard Kahn, tevens executeurs van de nalatenschap, zouden respectievelijk 50 en 25 miljoen dollar ontvangen. Ook Ghislaine Maxwell, die een celstraf uitzit voor haar rol in het misbruik, werd in het laatste testament opgenomen voor een bedrag van 10 miljoen dollar.

Zelfs Epsteins broer, Mark, zou 10 miljoen dollar krijgen voor zijn kinderen. De lijst met 43 begunstigden omvat verder oud-medewerkers en academici, wat een uniek inzicht geeft in de inner circle van de in ongenade gevallen financier. Tevens valt op dat vele namen geredigeerd zijn met zwarte inkt.

Grote delen van het vermogen en de bezittingen van Epstein zijn inmiddels gebruikt om slachtoffers te compenseren, en aan rechtszaken besteed.