Epstein-files en rechtszaken zoon: kroonprinses Mette-Marit onder vuur

Uit de recent vrijgegeven Epstein-documenten blijkt dat kroonprinses Mette-Marit tussen 2011 en 2014, na Epsteins eerste veroordeling, contact met hem had. Zo verbleef ze in 2013 vier dagen in zijn huis en mailde ze hem voor advies. De prinses heeft inmiddels gereageerd en noemt het 'een slechte inschatting' waar ze spijt van heeft. Ze betuigt haar medeleven aan de slachtoffers van Epstein. De Noorse premier Jonas Gahr Støre is het eens met haar woorden, wat wordt gezien als ongebruikelijke kritiek op het koningshuis.

Verbroken samenwerking

Een direct gevolg van de onthullingen is dat de Noorse stichting 'Sex og samfunn' de samenwerking met Mette-Marit heeft beëindigd. Ze is niet langer beschermvrouw van hun Skamløs-prijs, die openheid over seksualiteit beloont. De stichting stelt dat de bekende feiten onverenigbaar zijn met waar de prijs voor staat, en handelt uit respect voor slachtoffers van seksueel misbruik. Dit besluit zet ook haar andere maatschappelijke functies, zoals het beschermvrouwschap van een filmfestival, onder druk.

Schandalen in de familie

De Epstein-zaak is het zoveelste schandaal dat de Noorse koninklijke familie treft. Eerder was er al ophef over het huwelijk van prinses Märtha Louise met een zelfbenoemde sjamaan. Bovendien staat de zoon van Mette-Marit, Marius Borg Høiby, vandaag terecht voor ernstige zedendelicten, waaronder verkrachting.

Hoewel hij geen lid is van de koninklijke familie, werpt de zaak een donkere schaduw over de familie. Deze opeenstapeling van incidenten brengt het koningshuis in een lastig parket.