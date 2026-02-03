Nadat zijn naam opdook in de vrijgegeven Epstein-files, heeft prins Laurent zijn eerdere verklaring genuanceerd. Aanvankelijk stelde hij nooit een evenement met de Amerikaanse zedendelinquent te hebben bijgewoond, maar verduidelijkt nu dat dit sloeg op publieke bijeenkomsten, meldt HLN.

De prins bevestigt Epstein tweemaal onder vier ogen te hebben gesproken op diens verzoek: eenmaal begin jaren negentig en opnieuw begin jaren 2000. De specifieke details over de locaties of de precieze agenda van deze ontmoetingen werden niet vrijgegeven. De prins voelde zich naar eigen zeggen genoodzaakt een einde te maken aan de geruchten die ontstonden na de publicatie.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

De intenties van Epstein

Volgens prins Laurent was Jeffrey Epstein erop uit om via hem invloed te winnen en toegang te krijgen tot de hoogste kringen. Tijdens zijn stages in New York werd de prins meermaals door Epstein benaderd met specifieke verzoeken. Epstein zou zijn ouders, koning Albert en koningin Paola, hebben willen ontmoeten om hen voor te stellen aan zijn rijke vrienden.

Laurent wees dit resoluut af met de woorden: 'Mijn ouders zijn niet te koop.' Daarnaast probeerde Epstein via de prins toegang te krijgen tot Europese universiteiten, met een opvallende interesse in instellingen met 'veel vrouwelijke' studenten, om er economie te doceren. Ook dit verzoek werd door de prins geweigerd.

Corruptie en afwijzing

De pogingen van Epstein om Laurent te betrekken bij zijn plannen gingen verder. Hij stelde een samenwerking voor in een milieuproject dat volgens de prins 'duidelijk bedoeld was om corruptie te plegen.' Laurent weigerde hier aan mee te werken.

Jaren later, in 2012, ontving de prins nog een uitnodiging van Epstein voor een exclusief diner in Parijs met staatshoofden en andere invloedrijke figuren. Laurent sloeg ook deze uitnodiging af en maakte duidelijk niet geïnteresseerd te zijn in het 'opzichtig vertoon van rijkdom'. Epstein reageerde hier volgens de prins gefrustreerd op, met de opmerking dat niemand dergelijke uitnodigingen normaal gesproken afwijst.