Nieuwe onthullingen uit het Epstein-dossier tonen aan dat de band tussen kroonprinses Mette-Marit en de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein veel hechter was dan voorheen aangenomen. E-mails schetsen een beeld van een vriendschappelijke en persoonlijke relatie, wat een schokgolf door Noorwegen heeft veroorzaakt.

Het vertrouwen in de kroonprinses is gekelderd; 76 procent van de Noren geeft aan minder vertrouwen in haar te hebben. Deze onthullingen, gecombineerd met de rechtszaak tegen haar zoon Marius Borg Høiby voor ernstige misdrijven, hebben de populariteit van het koningshuis ernstig geschaad.

Een ongeschikte koningin?

De vraag of Mette-Marit nog wel geschikt is om koningin te worden, wordt steeds vaker gesteld. Een recente peiling van de publieke omroep NRK toont aan dat 44 procent van de bevolking haar ongeschikt acht voor de troon. Experts sluiten niet uit dat de kroonprinses door de schandalen de troon niet meer zal bestijgen.

Historicus Kemal Rijken wijst in gesprek met de NOS op de veranderde tijdgeest: waar koningshuizen vroeger publicitaire misstappen konden verbergen, is dat in het huidige medialandschap onmogelijk geworden. Het jetsetleven van het kroonprinselijk paar bracht hen in contact met figuren als Epstein, die zijn netwerk wilde uitbreiden naar de hoogste kringen.

De toekomst van de monarchie

Ondanks de schandalen blijft kroonprins Haakon vooralsnog buiten schot. De toekomst van de monarchie hangt echter aan een zijden draadje. Hoewel het vertrouwen van de Noren in het verleden veerkrachtig is gebleken, is de huidige crisis ongekend. De combinatie van de Epstein-affaire en de rechtszaak tegen de zoon van Mette-Marit is een zware klap voor het imago van het koningshuis.

Een mogelijke uitkomst is dat Mette-Marit in de toekomst geen koningin wordt, of een zeer teruggetrokken rol zal spelen. In dat scenario zou kroonprins Haakon het koningschap grotendeels alleen moeten dragen, met zijn dochter als troonopvolger aan zijn zijde. De komende tijd zal cruciaal zijn voor het voortbestaan van de Noorse monarchie.