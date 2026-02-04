Max Terpstra was verslaafd aan gokken, maar voor hem was het vooral een manier om te vluchten voor andere problemen.

Dit artikel is gebaseerd op het interview met Max Terpstra in Nieuwe Revu 6, vanaf woensdag verkrijgbaar in de winkels of hier online te bestellen.

Terpstra kampte lange tijd met een intense angst om in het bijzijn van anderen te moeten braken. Deze fobie zorgde ervoor dat hij sociale situaties steeds vaker meed en zelfs stopte met zijn rechtenstudie. De constante angst om in paniek te raken en te spugen beheerste zijn leven.

Gokken werd zijn toevluchtsoord. In de virtuele wereld van online casino's kon hij verdwijnen en voelde hij even geen schuld of angst. Het was een wereld waar hij de controle had, een plek die alleen van hem was en waar hij zijn problemen volledig kon vergeten.

De weg naar herstel

Toen Terpstra eindelijk hulp zocht voor zijn verslaving, was een van de eerste stappen het vinden van een gezonde vluchtroute. Hij moest iets vinden waarin hij kon opgaan zonder dat het zijn portemonnee of zijn naasten zou schaden.

Die nieuwe uitlaatklep vond hij in schaken. Het strategische bordspel bood hem de afleiding en focus die hij voorheen in het gokken zocht, maar dan op een constructieve manier. Zo zette hij een cruciale stap in zijn herstelproces.