Super Bowl-angst: zorgt Bad Bunny's anti-Trump show voor ICE-razzia's?

De prestigieuze Super Bowl Half Time Show wordt morgen verzorgd door de Spaanstalige artiest Bad Bunny. De Puerto Ricaan, in 2025 de meest gestreamde artiest op Spotify met 19,8 miljard streams, wordt door veel witte, rechtse Amerikanen gehaat, niet in de laatste plaats door president Trump zelf. Ook in andere opzichten kan het optreden explosief worden. ‘Het zal luid en latin worden en het zal rechtse mensen krankzinnig maken.’

Het was 11 januari 2026 en de succesvolste artiest ter wereld Benito Antonio Martínez Ocasio maakte tijdens zijn recordbrekende DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour voor 80.000 toeschouwers opnieuw een statement tegen radicaal rechts. Dit keer deed hij dat in het Estadio Nacional van de Chileense hoofdstad Santiago de Chile. Bad Bunny speelde de song El Derecho de Vivir en Paz (Het recht om in vrede te leven) uit 1971, een ode aan folkzanger Victor Jara, een van de beroemdste Chileense artiesten ooit.

Bijna alle aanwezigen herkenden het lied, juichten en schreeuwden mee. Volgens een Mexicaanse politicoloog ging de song de dagen en weken erna ‘dankzij Bad Bunny weer viraal’. Het was een aanklacht tegen ‘het criminele imperialisme’ en ‘nog steeds zó relevant dat El Derecho de Vivir en Paz het anthem van dit tijdperk zou moeten zijn.’

Bad Bunny.

El Derecho de Vivir en Paz werd na de bloedige staatsgreep van de rechtse dictator Augusto Pinochet in 1973 het favoriete lied van linkse activisten. Hun democratisch verkozen president Salvador Allende was afgezet en pleegde suïcide, duizenden linkse Chilenen werden gearresteerd, gevangengezet en gemarteld in de catacomben van de plek waar Bad Bunny optrad: het Estadio Nacional. Een van de arrestanten was Victor Jara, maar de anti-rechtse volksheld bleef ook in detentie dapper doorzingen. Dat eindigde pas toen een bewaker een kogel door zijn kop schoot.

Heropleving populisme

De Amerikaanse staatsburger en trotse Puerto Ricaan Bad Bunny kent zijn klassiekers en is momenteel niet alleen de populairste, maar ook meest geëngageerde artiest ter wereld. Dat komt niet alleen door de imperiale dreiging van de Amerikaanse president Donald Trump, maar ook door de heropleving van het populisme in Zuid-Amerika. De radicaal rechtse Trump-vriend Javier Milei greep de macht in Argentinië, de extreemrechtse dictator Nayib Bukele laat gevangenen martelen in El Salvador en ook de Chilenen besloten in december 2024 een ultrarechtse president te kiezen: José Antonio Kast, zoon van een NSDAP-lid die na de oorlog naar Zuid-Amerika vluchtte en broer van een minister tijdens het regime van de ultrarechtse Pinochet. Dat kan tegenwoordig gewoon weer.

Bad Bunny heeft bijna 50 miljoen volgers op Instagram en is uitgesproken anti-ICE, pro-migratie, pro-abortus, pro-trans- en homorechten

Bad Bunny is op 31-jarige leeftijd een van de weinige artiesten die tegen misstanden durft op te staan, hij is zo succesvol dat hij niets te verliezen heeft en hij weigert ook te buigen voor de macht. Op Spotify was hij in 2022, 2023 en 2025 de meest beluisterde artiest, zelfs Taylor Swift, die blijft zwijgen over Trump en ICE, haalt zijn cijfers niet. Zijn bijnaam: The King of Latin Trap.

Bad Bunny won drie Grammy’s en heeft bijna 50 miljoen volgers op Instagram. Hij is uitgesproken anti-ICE, pro-migratie, pro-abortus, pro-trans- en homorechten. Daarom is het zo opvallend dat juist hij op 8 februari zo’n prestigieus optreden mag geven tijdens de Super Bowl tussen de Seattle Seahawks en de New England Patriots en dat moest wel tot een ‘MAGA-meltdown’ leiden, zoals Democratische bloggers en influencers dat met veel plezier noemden.

Bad Bunny tijdens zijn Most Wanted Tour.

Benito’s engagement ontstond op het platteland, in een Engelstalig interview noemde hij zich ‘just a country box’. Bad Bunny groeide op in een barrio (wijk) genaamd Almirante Sur in het Puerto Ricaanse dorpje Vega Baja, op drie kwartier rijden van hoofdstad San Juan. Zijn vrome katholieke vader Benito sr. was vaak weg vanwege zijn werk als vrachtwagenchauffeur, zijn even religieuze moeder Lysaurie nam een baan als Engelse lerares om Benito en zijn jongere broers Bernie en Bysael te kunnen voeden. Het leven was vaak zwaar en soms eenvoudig in Vega Baja en ze spraken thuis over ‘de energierekening, de vieja op de hoek die was gestorven, kankerdiagnoses’, vertelde Bad Bunny in 2020 aan The New York Times.

Vier tot vijf keer per jaar reed het gezin over een weg vol hobbels naar San Juan, dat was iets speciaals. Er stonden daar ook grote winkels vol lp’s, cd’s en dvd’s, Benito en zijn broers gingen er naar binnen, liepen er rond alsof het een museum was, droomden ervan artiesten te worden en keerden terug naar het platteland. Benito mocht thuis van zijn moeder wel een paar cd’s uitkiezen die ze bestelde via een catalogus en zo ontdekte Bad Bunny de Puerto Ricaanse singer songwriter Marc Anthony, de Spaanstalige rapper Vico B en salsa-legende Héctor Lavoe, volgens Bad Bunny ‘de Michael Jordan van Latin-muziek’. Hij genoot ervan, maar er konden geen cd’s uit het rauwere genre música urbana worden besteld en juist daar kreeg hij interesse voor.

Zijn grote idool Daddy Yankee werd in 2004 een mondiale superster met de hit Gasolina en zo ontdekte de wereld de muziekvorm die door Puerto Ricanen als Daddy Yankee, Jowell and Randy en Yaviah nog groter werd: reggaeton, een genre met invloeden uit de Jamaicaanse reggae en dancehall, maar ook met hiphop-elementen.

Reggaeton-hit

Bad Bunny brak in 2016 op 22-jarige leeftijd zelf door met de reggaeton-hit Soy Peor. Het jaar erna werd zijn eiland grotendeels verwoest door orkaan Maria en ook zijn ouders, broers en andere familieleden in Vega Baja zaten maanden zonder stroom. Puerto Rico maakt deel uit van de Verenigde Staten, maar de Amerikaanse hulp kwam veel te laat en president Trump stuurde voornamelijk beledigende tweets over de hoge staatsschuld van Puerto Rico.

Op 14 oktober 2017 liep Bad Bunny over de rode loper in Miami om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de orkaan bij een benefietconcert. Hij droeg een T-shirt met de zelfverzonnen tekst: ¿TU ERES TWITERO O PRESIDENTE? (BEN JE EEN TWITTERAAR OF EEN PRESIDENT?) Een verslaggeefster van tijdschrift Billboard vroeg wat hij ermee bedoelde, Bad Bunny lachte en zei: ‘Het spreekt voor zichzelf. Hij zal aan een Mexicaan of een Puerto Ricaan om de vertaling moeten vragen.’

Bad Bunny is tevens uithangbord voor Calvin Klein.

Bad Bunny werd in mei 2018 een mondiale ster door samen met zijn landgenoot J Balvin enkele zinnen in het Spaans te zingen op de megahit I Like It van de Amerikaanse superster Cardi B., een Latijns-Amerika-specialist noemde het een ‘monumentaal crossover-moment’. In de zomer van dat jaar was Bad Bunny zo bekend dat hij mocht optreden in The Tonight Show van Jimmy Fallon. Hij speelde zijn meest recente hit Estamos Bien (Het gaat goed met ons) en droeg het op aan de slachtoffers van orkaan Maria.

Op de achtergrond toonde hij zwartwitbeelden van de verwoesting door Maria naast een grote Puerto Ricaanse vlag en Bad Bunny zei in het Engels: ‘Op 20 september 2017 werd Puerto Rico overspoeld door de kracht van de natuur. Een jaar na de orkaan zitten er nog steeds mensen zonder elektriciteit in hun huizen. Meer dan drieduizend mensen kwamen om het leven en Trump is still in denial.’ Hij eindigde in het Spaans met: ‘Estamos bien y vamos a estar mejor, Puerto Rico! (Het gaat goed met ons en we zullen beter worden, Puerto Rico!)’

Zijn derde album YHLQMDLG uit 2020 kwam binnen op de tweede plaats van de Amerikaanse Billboardlijst en het zou het hoogst genoteerde Spaanstalige album ooit worden. ‘Bad Bunny kraakt de gringo-markt,’ stond er in een Amerikaanse publicatie, en dat deed hij ook nog eens zonder concessies te doen. Hij was duidelijk trots op zijn afkomst, zong al zijn teksten in het Spaans, werkte voornamelijk samen met Puerto Ricanen, gebruikte beats die op zijn eiland waren verzonnen en eerde zijn helden en voorbeelden, zoals reggaeton-artiesten Daddy Yankee en Yavia, die meededen op de nummers La Santa en Bichiyal.

In The New York Times kwam te staan: ‘Een groot deel van zijn creatieve en commerciële kracht schuilt in zijn vloeiende overgangen tussen genres, zijn vermogen om te schakelen tussen de nu-metal van Slipknot, de passie van de Mexicaanse balladezanger Juan Gabriel en de absurdistische capriolen van Lady Gaga.’

Depressieve gevoelens

Ook als globale superster bleef Bad Bunny dingen doen waar ‘echte mannen’ niet van houden. Hij verfde zijn nagels soms rood of paars, sprak openlijk over depressieve gevoelens, spoorde jongeren aan vaker over dit soort dingen te praten. Ook Puerto Ricaanse machismo-commentatoren verwierpen dit als ‘woke’. Bad Bunny trok zich er niets van aan en zette onderwerpen als femicide en transhaat in Puerto Rico op de kaart.

Hij keerde terug in de talkshow van Jimmy Fallon in een T-shirt met: ‘Ze hebben Alexa vermoord, niet een man in een rok.’ Dat was een verwijzing naar transvrouw Alexa Negrón Luciano, die op 4 februari 2020 in Puerto Rico werd vermoord. De meeste journalisten bleven haar in hun necrologieën ‘man’ noemen en daar ageerde Bad Bunny tegen.

Bad Bunny op het podium.

Zijn zesde album DeBÍ TiRAR MáS FOToS werd door het gezaghebbende Amerikaanse tijdschrift Rolling Stone verkozen tot beste plaat van 2025. Het is een liefdesverklaring van ruim een uur aan de Puerto Ricaanse muziek, cultuur en geschiedenis en Bad Bunny droeg het op aan ‘alle puertorriqueños op het eiland en daarbuiten’.

In het tijdschrift The Cut zei Bad Bunny: ‘Weinig kinderen op openbare scholen leren iets over Puerto Rico, behalve over de geologische ligging en het feit dat het bij de Verenigde Staten hoort, dat het eiland como un hijito de Estados Unidos is (als een klein kind van de Verenigde Staten). Ze praten niet over al die gringo-gouverneurs die ons hebben leeggeroofd, net zoals Spanje dat deed. En al die gringo-gouverneurs die Puerto Ricanen hebben vermoord, net zoals Spanje de Taíno’s (de inheemse bewoners van Puerto Rico) heeft vermoord.’

Thema’s van DeBÍ TiRAR MáS FOToS zijn het koloniale verleden van zijn land, de gentrificatie door de komst van rijke Amerikaanse ‘gringo’s’ die alles opkopen, waardoor de prijzen stijgen en het toenemende massatoerisme, dat gaat ten koste van de jíbara (de plattelandsmensen) in dorpjes zoals die van zijn ouders. De mooiste stranden zijn volgens hem al ‘totalmente conquistadas’ (totaal veroverd) en ook de Puerto Ricaanse cultuur dreigt steeds meer te worden weggevaagd. Een journalist uit New York noemde DeBÍ TiRAR MáS FOToS ‘een triomfantelijke parade van duizenden jaren geschiedenis’.

De eerste song van het album heet NUEVAYoL, (New York). In het intro gebruikt Bad Bunny een sample van de Puerto Ricaanse salsa-klassieker Un Verano en Nueva York (Een zomer in New York) uit 1975 door El Gran Combo de Puerto Rico. Hij zette er een opzwepend dembow-ritme onder en schreef er een actuele tekst bij over het leven van Puerto Ricanen in New York. In de clip provoceert Bad Bunny MAGA-nationalisten door het Vrijheidsbeeld te tonen met een Puerto Ricaanse vlag eroverheen.

In een scène erna zit Bad Bunny met latino-vrienden rond een radio te luisteren naar een speech van een man die met een Trump-achtige stem zegt: ‘Ik maakte een fout. Ik wil mijn excuses aanbieden aan alle immigranten in Amerika. (...) Dit land is niets zonder Mexicanen, Puerto Ricanen, Dominicanen, Colombia, Venezolanen en Cubanen.’

Bad Bunny had zijn fans al aangespoord om op de Democratische presidentskandidaat Kamala Harris te stemmen toen hij aankondigde de Verenigde Staten over te slaan tijdens zijn DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. Er zouden honderdduizenden latino’s naar die concerten komen, voor en na de shows zouden ze volgens hem worden opgewacht door ‘fucking’ ICE-agenten op zoek naar mensen met een getinte of donkere huidskleur die Spaans met elkaar praatten en/of een accent hadden.

Daar was Benito ‘zeer bezorgd over’, het zou tot Gestapo-achtige razzia’s kunnen leiden en dan verdwenen de Bad Bunny-fans wellicht naar detentiecentra/concentratiekampen als Alligator Alcatraz, of ze zouden zonder proces worden gedeporteerd naar landen waar ze nooit eerder waren geweest, zoals Oeganda of Honduras.

Ondanks de boycot werd 2025 het jaar van zijn definitieve doorbraak en als ultieme beloning mag hij op 8 februari optreden in de pauze van de Super Bowl, de finale van het National Football League-seizoen. Dit keer besloot Bad Bunny het risico te nemen en hij nam de uitnodiging aan. Het is het meest gewilde podium voor een artiest om een statement te maken en er zullen miljarden mensen van over de hele wereld kijken.

MAGA-meltdown

De keuze voor Bad Bunny als Super Bowl Half Time Show werd op 28 september 2025 bekendgemaakt en dat leidde direct tot een nieuwe MAGA-meltdown. De ultrarechtse presentator Greg Kelly van pro-Trump-zender Newsmax riep alle conservatieve Amerikanen op de Super Bowl dit jaar te cancellen. Hij noemde Benito ‘da bunny’ en zei dat die bunny ‘Amerika haat, president Trump haat, ICE haat, de Engelse taal haat. Hij is gewoon een verschrikkelijk persoon.’

De ultrarechtse presentator Greg Kelly van pro-Trump-zender Newsmax riep alle conservatieve Amerikanen op de Super Bowl dit jaar te cancellen

Hierna besloot Greg Kelly schuimbekkend Donald Trump te bellen om te vragen naar zijn mening over Bad Bunny, of hoe die ook zou moeten heten. Greg Kelly fulmineerde: ‘Deze vent lijkt geen entertainer die wil verbinden en veel mensen weten niet eens wie hij is.’ Trumps antwoord: ‘Ik weet ook niet wie hij is, heb nooit van hem gehoord. Ik weet niet waarom ze het doen, it’s, like, crazy. Ze geven de schuld aan een of andere promotor die is ingehuurd om het entertainment te organiseren. Ik vind het compleet belachelijk.’

Volgens de extreemrechtse schrijver Jack Posobiec, het idool van vicepresident JD Vance, maakt het onderdeel uit van een complot dat is verzonnen door Trump-vijand nummer 1 Barack Obama. Op X legde hij uit: ‘Obama’s beste vriend Jay-Z leidt het selectieproces voor de Super Bowl via zijn bedrijf Roc Nation, dat een exclusief contract heeft met de NFL. Zij kiezen de halftimeshow, het meest bekeken muzikale optreden in Amerika.’

Een boze witte vrouw met rood haar genaamd Josie Glabach schreef op haar X-account Redheaded Libertarian dat Bad Bunny ‘een demonische marxist’ is ‘die het grootste podium met het grootste publiek heeft gekregen, midden in een christelijke heropleving’. Een man met het X-account End Wokeness (4 miljoen volgers) had gehoord dat Bad Bunny de prestigieuze plek had gekregen omdat hij tijdens een fotoshoot van Harper’s Bazaar poseerde in een jurk, ja echt waar, cancellen die man.

Bad Bunny tijdens een optreden in Miami.

De Libanees-Australische vriend van Elon Musk en bijzonder rechtse influencer Mario Nawfal wilde kwijt: ‘Misschien moet iemand de NFL laten weten dat de gemiddelde toeschouwer in Des Moines tijdens de rust geen vloeiend reggaeton spreekt... Geniet van de show, Amerika. Vraag alleen niet om ondertitels.’

De MAGA-podcaster Benny Johnson van The Benny Show was minstens zo woest over de aankondiging en brieste: ‘De NFC is zichzelf jaar in jaar uit aan het vernietigen.’ Dat was een verwijzing naar de Super Bowl van 2025, toen de zwarte, sociaal bewogen superster Kendrick Lamar tijdens de rust een statement kon maken. In 2026 zal dat volgens Benny Johnson niet anders zijn en hij omschreef Bad Bunny op X met: ‘Immense Trump-hater. Anti-ICE-activist.’ Ander onoverkomelijk probleem: ‘Geen songs in het Engels.’

Hij vroeg in zijn eerstvolgende aflevering van The Benny Show aan veiligheidsminister Kristi Noem of er ‘ICE enforcement’ rond de Super Bowl zou plaatsvinden. Die zou ‘er zeker zijn’, antwoordde Noem, en ze waarschuwde NFL- of Bad Bunny-fans met een accent of een donkere huidskleur dat ICE-agenten ‘all over that place’ zouden zijn. Ze heeft ‘de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat iedereen die naar de Super Bowl gaat de kans heeft te genieten’ en ze waarschuwde dat alleen ‘law-abiding Americans who love this country’ veilig zouden blijven. Kristi Noems even witte assistent Corey Lewandowski waarschuwde: ‘We zullen je vinden, we zullen je pakken, we zullen je in een detentiecentrum stoppen en we zullen je deporteren.’

Saturday Night Live

Bad Bunny reageerde niet lang daarna in het satirische programma Saturday Night Live, waar hij op 5 oktober 2025 de prestigieuze openingsmonoloog mocht doen. Hij had net dertig dagen op rij opgetreden in het grootste stadion van Puerto Rico en brak opnieuw records. Bad Bunny droeg een zonnebril, een grijs overhemd waarvan de bovenste knoopjes open bleven, zijn tatoeages waren hierdoor goed te zien. Hij begon in het Engels en zei grijnzend: ‘Jullie weten dit misschien nog niet, maar ik ga de Super Bowl doen en ik ben heel blij en ik denk dat iedereen er blij mee is. Zelfs Fox News.’

Er werd een collage getoond van bekende Fox News-commentatoren zoals Tucker Carlson die samen zeiden: ‘Bad Bunny. Is. My. Favorite. Musician. And he should be the next. President.’ Na deze woorden vertelde Bad Bunny weer in het Engels: ‘Maar nee, ik ben heel excited en ik weet dat mensen over de hele wereld die van mijn muziek houden dat ook zijn.’

‘Onze voetafdrukken en onze bijdrage aan dit land, niemand zal ooit in staat zijn dat weg te nemen of uit te wissen’

Ineens schakelde hij over op het Spaans en Bad Bunny zei dat ‘especialmente alle latino’s en latina’s over de hele wereld en hier, in de Verenigde Staten’, trots op hem waren, ‘alle mensen die hard hebben gewerkt om deuren te openen.’ Na een ovatie: ‘Het is meer dan een overwinning voor mezelf, het is een overwinning voor ons allemaal. Onze voetafdrukken en onze bijdrage aan dit land, niemand zal ooit in staat zijn dat weg te nemen of uit te wissen.’ Bad Bunny eindigde weer n het Engels met: ‘Als je niet begreep wat ik net zei: je hebt vier maanden om het te leren. We have a great show for you tonight!’

Bad Bunny.

Op 8 februari 2026 zal Bad Bunny’s Super Bowl Halftime Show in de Californische stad Santa Clara ook groot worden, dat staat vast. Het budget is onbeperkt, hij zal de eerste artiest worden die zijn hits volledig in het Spaans zingt en Bad Bunny, die op 23 en 24 juni twee shows geeft in de Arnhemse Gelredome, waarschuwde alvast dat zijn bij voorbaat al historische optreden ‘voor mijn mensen, mijn cultuur en onze geschiedenis’ zal zijn. In een liberale Amerikaanse krant stond de voorspelling: ‘Het zal luid worden, het zal latin worden, het zal voor het grootste deel in het Spaans zijn en het zal rechtse mensen krankzinnig maken.’

Trump blijft thuis

Er was nog een tweede verrassende aankondiging van de Super Bowl-organisatie: de punkband Green Day zal spelen tijdens de openingsceremonie. Zanger Billie Joe Armstrong en de andere leden staan al jaren bekend om hun anti-Trump-houding en na de moord op Renee Good tijdens de ICE-protesten in Minnesota zei Armstrong voor het spelen van de hit Holiday, in de jaren negentig geschreven uit protest tegen de Irak-oorlog van George W. Bush en Dick Cheney: ‘Dit lied is antifascistisch. Dit lied is anti-oorlog. We stand up for our brothers and sisters in Minnesota.’

Even memorabel was een concert op Independence Day 2025 in België tijdens Rock Werchter toen Armstrong de yell ‘Fuck Donald Trump!’ inzette en duizenden festivalgangers hetzelfde riepen. Billie Armstrong vergeleek Trump al eens met Hitler en tijdens een concert in Australië veranderde hij de tekst ‘Am I retarded, or am I just overjoyed?’ uit de klassieker Jesus from Suburbia in ‘Am I retarded, or am I just JD Vance?’, een verwijzing naar Trumps vicepresident.

Trump reageerde op de aanvallen van Bad Bunny en Green Day in tabloid de New York Post met: ‘Ik ben anti-them. Ik denk dat het een verschrikkelijke keuze is. Het zaait alleen maar haat. Verschrikkelijk.’ Daarom zal de president de Super Bowl dit jaar niet bijwonen.

