Dit artikel is gebaseerd op het interview met Ciska Dresselhuys in Nieuwe Revu 6, vanaf woensdag verkrijgbaar in de winkels of hier online te bestellen.

Dresselhuys heeft zich nooit iets aangetrokken van de ongeschreven kledingcodes binnen de feministische beweging. Terwijl in de jaren zeventig de actietrui en -broek de norm waren in het Amsterdamse Vrouwenhuis, bleef Dresselhuys trouw aan haar gelakte nagels, lippenstift en oorbellen.

{{ title }} {{ subTitle }} {{ successHeader }} {{ successMessage }} {{ trans('Please enter a valid email address.') }} {{ errors . email[0] }} {{ trans('customs.buttons.signup') }}

Haar gevoel voor stijl kreeg ze van haar ouders mee en ze liep tot ver na haar zestigste op hoge hakken. Een uitspraak als 'als ik ooit op platte schoenen ga lopen, mag je me neerschieten,' tekent haar vastberadenheid. Uiteindelijk dwongen rugklachten haar toch om haar pumps te verruilen voor een grote collectie platte schoenen in alle kleuren. Volgens haar is het inzicht dat een verzorgd uiterlijk en feminisme prima samengaan, pas later algemeen geaccepteerd.

De nieuwe feministische golf

Volgens Dresselhuys is er een duidelijke opleving van het feminisme gaande. Deels wordt dit aangewakkerd door #MeToo, de groeiende aandacht voor femicide en de heroprichting van Dolle Mina in 2024. Ze benadrukt dat het nu moet doorzetten. In de strijd voor vrijheid en veiligheid op straat, vindt ze de leus 'we eisen de nacht op' te beperkt. 'Ik zou eerder zeggen: we eisen de straat op, of nog breder: wij eisen onze vrijheid op,' stelt ze.

De recente opleving van macho-verheerlijking online baart haar zorgen. Ze benadrukt dat in de strijd voor vrijheid een cruciale rol is weggelegd voor mannen en jongens, met name in de opvoeding. 'Vrouwen zijn immers niet degenen die 's nachts aan het verkrachten slaan in parken en plantsoenen,' concludeert Dresselhuys.

De definitie van een 'goeie vent'

Gevraagd naar haar definitie van een 'goeie vent', is haar antwoord duidelijk: een man met een zorg-gen. Ze illustreert dit met het voorbeeld van een man die zijn 89-jarige overbuurvrouw hielp met boodschappen tijdens een sneeuwperiode. Hij bood aan arm-in-arm met haar naar het winkelcentrum te lopen en kookte soms zelfs voor haar. 'Kijk, dat vind ik nou een leuk soort man. Ik geloof dat ik stiekem hou van mannen die een beetje op een vrouw lijken.'