Een passage uit de Epstein-files blaast nieuw leven in de complottheorie dat Biden al jaren niet meer leeft, een theorie die ook door Trump werd verspreid.

Binnen de Epstein-files bevindt zich een fragment waarin wordt gesteld dat Joe Biden in 2019 zou zijn geëxecuteerd door een vuurpeloton en vervolgens vervangen door een acteur, kloon of 'robotische' dubbelganger. De passage is scherp van toon en bevat ernstige beschuldigingen, maar presenteert geen direct controleerbaar bewijs of officiële bevestigingen. Op pagina zeven van het document wordt Biden besproken.

Het bestaan van deze passage in de Epstein-files is opvallend omdat vergelijkbare beweringen recent ook in het publieke debat zijn opgedoken. Niemand minder dan Donald Trump verspreidde namelijk dezelfde theorie. De passage over Biden is hevig geredigeerd en de inhoud valt niet onafhankelijk te verifiëren. Zowel de verzender als de ontvangers worden geredigeerd.

De geredigeerde persoon schrijft: 'Biden is niet jullie huidige president. De masker-defecten van Bidan (de persoon schrijft vanaf dit moment Bidan in plaats van Biden, red.) worden elke dag erger. Met opzet. De gast die Bidan speelt is Bidan niet. De echte Bidan was een kwaadaardige zieke man die kinderen misbruikte waaronder zijn eigen kinderen. Dat is een acteur met een fucking masker. We hebben dit al duizend keer besproken. Het gaat nooit veranderen. Bidan is neergeschoten, 2019 vuurpeloton.'

De Epstein-files als bron en context

Dat het fragment deel uitmaakt van de Epstein-files betekent niet automatisch dat de inhoud feitelijk correct is. Grote documentverzamelingen rond strafzaken en onderzoeken kunnen uiteenlopende soorten materiaal bevatten: verklaringen, e-mails, notities, ongeverifieerde aantijgingen en interne communicatie. In dit geval betreft het e-mails die hevig geredigeerd zijn, waardoor dus niet bekend is wie de beweringen deed.

Donald Trump en de theorie

NBC News meldde in juni 2025 dat president Donald Trump een bericht op Truth Social deelde waarin werd beweerd dat Biden in 2020 zou zijn geëxecuteerd en vervangen door klonen of robots. Trump gaf toen geen toelichting of bewijs, maar versterkte de zichtbaarheid van de theorie door deze met miljoenen volgers te delen. NBC News kwalificeerde de claim als ongefundeerd en plaatste deze in een patroon van eerdere desinformatie en complottheorieën die door Trump en zijn omgeving zijn verspreid.

Publieke gegevens, zoals doorlopende mediaoptredens, officiële verklaringen en medische updates, bieden geen ondersteuning voor het scenario van een geheime vervanging van Biden. Visuele 'afwijkingen' die online worden aangehaald, zijn volgens experts doorgaans verklaarbaar door camera-effecten, belichting of normale veranderingen in uiterlijk.

Deze casus illustreert dat de Epstein-files bol staan van controversiële en lastig verifieerbare beweringen. Behalve zaak van serieus onderzoek zijn de Epstein-files ook voer voor complottheorieën en levendige discussies op X en andere sociale media.