De Super Bowl halftime show is dit jaar het toneel geworden van een cultuurstrijd, met twee concurrerende evenementen.

Kid Rock met president Donald Trump.

De keuze voor de Puerto Ricaanse superster Bad Bunny als hoofdact van de officiële show heeft geleid tot een felle reactie uit conservatieve hoek. President Donald Trump noemde de keuze 'vreselijk' en meende dat het 'alleen maar haat zaait.'

Deze kritiek wordt gedeeld door veel van zijn aanhangers, die Bad Bunny te woke, te kritisch op Trump en met zijn Spaanstalige teksten niet Amerikaans genoeg vinden. De conservatieve jongerenorganisatie Turning Point USA (TPUSA), geleid door de weduwe van Charlie Kirk, springt hierop in door een eigen, alternatieve halftime show te organiseren.

De 'All-American Halftime Show', zoals TPUSA het evenement noemt, wordt gepresenteerd als een familievriendelijk en waardengedreven alternatief. Volgens een woordvoerder is de show bedoeld om 'geloof, familie en vrijheid' te vieren en biedt het een optie voor kijkers die op zoek zijn naar 'opbeurend, patriottisch entertainment.' Het evenement is een directe reactie op artiesten zoals Bad Bunny en Green Day, die zich beiden kritisch hebben uitgelaten over de regering-Trump en zijn immigratiebeleid.

Kid Rock en country

De line-up van de alternatieve show wordt aangevoerd door Kid Rock, een uitgesproken Trump-supporter. Hij wordt bijgestaan door country-artiesten als Lee Brice, Brantley Gilbert en Gabby Barrett. Kid Rock liet weten dat waar Bad Bunny 'een dansfeestje in een jurk geeft,' zij 'goede muziek gaan spelen voor de mensen die van Amerika houden.' De show wordt op 8 februari uitgezonden via de sociale mediakanalen van TPUSA en diverse conservatieve netwerken, precies op het moment dat Bad Bunny het podium van de Super Bowl betreedt.