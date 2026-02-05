Bewering in Epstein-files: Joe Biden werd in 2019 ...
Annemarie Jorritsma: de ongekroonde koningin van de Haagse ...
Leugens over Epstein breken Mette-Marit op: het einde ...
Belgische prins Laurent bevestigt link met Jeffrey Epstein: ...
Epstein-files en rechtszaken zoon: kroonprinses Mette-Marit onder vuur
Epstein als verlengstuk van Moskou? Meer dan 1000 ...
Bill Clinton en de Epstein Files: nieuwe onthullingen ...
Details coalitieakkoord gelekt: verhoging eigen risico en 'vrijheidsbijdrage'
Melania Trump onthult: zoon Barron was het brein ...
Politieke rel in Den Haag: partijleider scheldt eigen ...
Nieuwe video toont eerdere confrontatie tussen Alex Pretti ...
Rapport over dood Alex Pretti: twee agenten schoten ...
Liefdesverdriet slaat hard toe: Henk Krol 32 kilo ...
Noord-Korea lanceert meerdere ballistische raketten op Japan
'Wat is het ook alweer?': Trump over Alzheimer ...
Meer Politiek
Politiek

MAGA slaat terug: Kid Rock leidt alternatieve Super Bowl-show als protest tegen 'woke' Bad Bunny

De Super Bowl halftime show is dit jaar het toneel geworden van een cultuurstrijd, met twee concurrerende evenementen.

Freerk Weening
Trump met Kid Rock
Kid Rock met president Donald Trump.

De keuze voor de Puerto Ricaanse superster Bad Bunny als hoofdact van de officiële show heeft geleid tot een felle reactie uit conservatieve hoek. President Donald Trump noemde de keuze 'vreselijk' en meende dat het 'alleen maar haat zaait.'

Deze kritiek wordt gedeeld door veel van zijn aanhangers, die Bad Bunny te woke, te kritisch op Trump en met zijn Spaanstalige teksten niet Amerikaans genoeg vinden. De conservatieve jongerenorganisatie Turning Point USA (TPUSA), geleid door de weduwe van Charlie Kirk, springt hierop in door een eigen, alternatieve halftime show te organiseren.

De 'All-American Halftime Show', zoals TPUSA het evenement noemt, wordt gepresenteerd als een familievriendelijk en waardengedreven alternatief. Volgens een woordvoerder is de show bedoeld om 'geloof, familie en vrijheid' te vieren en biedt het een optie voor kijkers die op zoek zijn naar 'opbeurend, patriottisch entertainment.' Het evenement is een directe reactie op artiesten zoals Bad Bunny en Green Day, die zich beiden kritisch hebben uitgelaten over de regering-Trump en zijn immigratiebeleid.

Bekijk ook
Dit is waarom Trump Grammy-winnaar Bad Bunny háát | Nieuwe Revu

Kid Rock en country

De line-up van de alternatieve show wordt aangevoerd door Kid Rock, een uitgesproken Trump-supporter. Hij wordt bijgestaan door country-artiesten als Lee Brice, Brantley Gilbert en Gabby Barrett. Kid Rock liet weten dat waar Bad Bunny 'een dansfeestje in een jurk geeft,' zij 'goede muziek gaan spelen voor de mensen die van Amerika houden.' De show wordt op 8 februari uitgezonden via de sociale mediakanalen van TPUSA en diverse conservatieve netwerken, precies op het moment dat Bad Bunny het podium van de Super Bowl betreedt.

People NL Beeld / Capital Pictures

Om te voldoen aan wet- en regelgeving rondom kansspelen zouden we graag eenmalig willen weten of je 24 jaar of ouder bent.
Gratis op de hoogte blijven van het laatste nieuws omtrent misdaad, politiek en entertainment?
Meld je dan aan voor onze pushnotificaties.