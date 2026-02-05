Een grote trend dit jaar is ultravroegboeken. Niet alleen voor de beste deals, maar ook om dat gewilde boetiekhotel aan zee of die gewilde familiekamer veilig te stellen. Wie vroeg boekt, geniet van rust én extra voordelen.

Daarnaast ziet Sunweb dat steeds meer stellen kiezen voor een vakantie zonder kinderen, en die mag best wat luxer zijn. Zo boeken veel stellen bijvoorbeeld een kamer met eigen infinity pool, verblijven in hotels met een luxe spa of genieten van culinaire hoogstandjes in een serene omgeving. Sunweb tipt drie ultieme vakantiebestemmingen, die je nú al kan boeken voor de (na)zomer van 2026.

{{ title }} {{ subTitle }} {{ successHeader }} {{ successMessage }} {{ trans('Please enter a valid email address.') }} {{ errors . email[0] }} {{ trans('customs.buttons.signup') }}

1) Sardinië: Authentiek Italië en paradijselijke stranden

Het Italiaanse eiland Sardinië is dé plek voor wie op zoek is naar paradijselijke stranden, luxe resorts en een authentieke sfeer. Een absolute aanrader is de betoverende baai van Cala Luna, waar je samen kunt zwemmen in kristalhelder water. Ook de kleurrijke hoofdstad Cagliari is een bezoekje waard: struin door de historische straatjes, geniet van een aperitivo op een zonnig terras en proef de lokale keuken. Sardinië biedt de perfecte mix van ontspanning, cultuur en natuur voor stellen die samen willen genieten. Wie zijn Sardinië vakantie vroeg boekt, verzekert zich van een topaccommodatie aan zee.

2) Kreta: Romantiek en natuur op z’n best

Kreta is het ideale eiland voor vakantiegangers die houden van romantiek en natuur. Vroeg boeken betekent keuze uit de mooiste hotels met infinity pools, luxe spa’s en kamers met uitzicht op zee. Maak een hike door de indrukwekkende Samariakloof, een van de mooiste wandelroutes van Europa. Bezoek het pittoreske dorpje Chania, bekend om zijn Venetiaanse haven en sfeervolle steegjes, waar je kunt genieten van lokale specialiteiten en Griekse gastvrijheid.

3) Ibiza: Luxe, wellness en culinaire verrassingen

Ibiza is al jaren geliefd onder stellen die op zoek zijn naar een stijlvolle en relaxte vakantie. Het eiland staat bekend om zijn boetiekhotels, hippe beachclubs en uitstekende wellnessmogelijkheden. Reserveer een tafel bij een exclusief restaurant in Ibiza-stad en geniet van een avond vol culinaire verrassingen. Of wandel samen door het oude centrum Dalt Vila, dat op de UNESCO-werelderfgoedlijst staat, en bewonder het uitzicht over het eiland. Overdag kun je ontspannen aan een van de vele verborgen baaien of genieten van een massage in een luxe spa.

Ultravroegboeken is dus niet alleen slim, maar ook dé manier om je droomvakantie in 2026 alvast vast te leggen. Kies voor rust, luxe en zekerheid, en ontdek samen de mooiste bestemmingen van Europa. Met de omboekgarantie van Sunweb kun je zonder zorgen ultravroeg je vakantie boeken, want met de standaard omboekgarantie kun je tot 6 weken voor vertrek gratis omboeken (met uitzondering van niet-flexibele vluchten).

Vakantiegangers die nog meer flexibiliteit willen, kunnen kiezen voor de premium omruilgarantie, à 39 euro per persoon. Hiermee kun je tot maar liefst 2 weken voor vertrek je vakantie omboeken, en dit geldt voor zowel flexibele als niet-flexibele vluchten. Zo boek je met een gerust gevoel nu al je (na)zomervakantie!