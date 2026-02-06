Tygo Gernandt over ex Eva van de Wijdeven: 'Misschien wil ze niet geholpen worden'

Grote zorgen om Eva van de Wijdeven (40). De actrice, jarenlang een vaste waarde in film en televisie, zou momenteel geen vaste woon- of verblijfplaats hebben.

Andries Jelle de Jong 06 feb. '26

Eva van de Wijdeven kennen we als die knappe en retegoede actrice. Watskeburt?

De situatie rond Eva van de Wijdeven zorgt in de showbizzmedia voor zorgen en onrust. De actrice die bekend werd door haar rollen in films en series en haar deelname aan Expeditie Robinson, zou momenteel geen vaste woon- of verblijfplaats meer hebben en is volgens meerdere bronnen rondzwervend gezien in het centrum van Apeldoorn. Het nieuws leidde tot bezorgde reacties binnen de film- en tv-wereld, waarin Van de Wijdeven jarenlang actief was.

Hoe heeft het zo ver kunnen komen?

Na haar deelname aan het genoemde avonturenprogramma besloot Van de Wijdeven te stoppen met acteren en zich terug te trekken uit het publieke leven. In de periode daarna zou ze in persoonlijke problemen zijn geraakt. Ze kwam in het nieuws met de gedwongen verkoop van haar woning. Haar appartement werd via een executieveiling verkocht, nadat zij de voorwaarden van haar hypotheekverstrekker had overtreden.

Dan volgt doorgaans slechts één consequentie: het volledige hypotheekbedrag wordt per direct opgeëist. Bekenden geven aan dat het contact met haar al langere tijd moeizaam verloopt, dat drugsverslaving meespeelt en dat hulp alleen mogelijk is wanneer ze daar zelf voor openstaat. Intussen wordt benadrukt dat terughoudendheid belangrijk is, om verdere druk of een publieke zoektocht te voorkomen. De hoop blijft dat Van de Wijdeven op een moment ondersteuning accepteert en weer stabiliteit vindt.

‘Ik heb beelden van de rondzwervende Eva, maar die zal ik niet delen’

Wat vindt Eva van de Wijdeven van zichzelf?

‘Door mijn Indonesische genen ben ik tenger van bouw; de meeste vrouwen willen afvallen, ik moet juist aankomen.’

Wat vinden wij van Eva van de Wijdeven?

Wat vinden anderen van Eva van de Wijdeven?

Tygo Gernandt- ex

‘Ik ben al langer op de hoogte van de situatie, dan dat de media ermee bezig zijn nu. Toen ik het hoorde, en dat is al best een tijd geleden, gingen bij mij meteen alle alarmbellen af. Ik wilde haar direct helpen, ik wist op dat moment nog niet waar ze was. We hadden de laatste tijd heel weinig contact. Het is ook al 25 jaar geleden dat we verkering hadden. Ik vind het goed dat jullie er aandacht aan besteden, maar ik wil niet dat er nu een soort klopjacht op Eva gaat plaatsvinden, waar ze nu is, wat ze doet en hoe ze erbij loopt, want dat heeft geen zin.

Wat ik er moeilijk aan vind, is dat ik ook gebeld word door mede-acteurs en collega’s. Het is heel naar allemaal. Ze moet natuurlijk geholpen worden door de overheid, ik weet niet in hoeverre dat gebeurt. Natuurlijk is het haar eigen keuze, maar ook dat is moeilijk te accepteren. Ik maak documentaires over drugsverslaafden en ook daarin zie je dat diegene zelf echt stappen moet maken. Je moet het echt zelf willen. Ik stond meteen aan toen ik dit vernam en heb toen ook overwogen wat ik moest doen. Ik probeer haar af en toe te bereiken, al is het maar om een kop soep of overnachting aan te bieden, maar ik krijg geen reactie.

Misschien wil ze niet geholpen worden of heeft ze een ander nummer. Ik krijg nul op het rekest en dat is heel moeilijk. Dan voel je ook dat iemand er middenin zit. Ik hoop voor haar dat er ergens een moment komt waarop ze beseft en voelt: ik wil dit niet. Dat zal ze vaak genoeg voelen, maar ze moet het toch echt zelf willen om geholpen te worden en naar een instelling te gaan die haar kan helpen.

Ze heeft er een tijd geleden zelf voor gekozen om te stoppen met acteren. Daarna is ze volgens mij iets met kunst gaan doen, iets met art en licht. Ik heb haar denk ik al acht of negen jaar niet meer gesproken. De keren dat ik haar tegenkwam, was het altijd gezellig, fijn en lief. Ik kan alleen maar liefde op afstand geven. Op afstand weet ik niet waar ze is en als je geen antwoord krijgt, houdt het op. Ik hoop echt het beste voor haar. Dat ze snel weer zichzelf mag voelen en goed in het leven mag staan. Ik hou nog steeds van haar.’

Inge Ipenburg- collega

‘Toen ik destijds hoorde dat ze gestopt was met acteren, vond ik het zonde van haar talent maar tegelijk kon ik me ook goed voorstellen dat het hectische bestaan als actrice met alle soms gewenste, maar vaak ongewenste aandacht in combinatie met een klein kind te veel was. Ze is niet alleen een fantastische actrice, maar ook een geweldige en loyale collega. Vanaf het begin bij de serie Celblok H hadden we ook een klik als actrices. Ze maakte echt contact tijdens scènes, luisterde en keek, waardoor het heerlijk was om met haar te spelen.

Jammer dat we niet vaker samen hebben gewerkt. Het nieuws dat ze nu rondzwervend door Apeldoorn zou lopen, grijpt me aan. Ik schrik hier heel erg van. Mijn eerste gedachte was dat ik haar wilde bereiken en zeggen dat ik een logeerbed in mijn werkkamer heb. Ze is welkom. Het leven kan ontzettend ingewikkeld zijn en soms is het enige wat je kunt doen een helpende hand uitstrekken.’

Anouk Maas- collega

‘Dit valt wel een beetje koud op mijn dak. We kennen elkaar niet supergoed, maar wel goed genoeg om te zeggen dat dit nieuws heel heftig en verdrietig is. Het gaat duidelijk niet goed met haar. We hebben elkaar niet echt meegemaakt tijdens Expeditie Robinson, omdat we op verschillende delen van het eiland zaten en elkaar daar hebben misgelopen. We hebben elkaar later nog wel gezien bij de reünie, dat was heel leuk. Wat haar goed maakte als actrice, is dat ze een rol echt belichaamde. Ze had iets onstuimigs en fris in haar spel. Ik hoop dat mensen haar nog een hand kunnen toereiken en dat zij die ook accepteert. Hoe iemand zich vanbinnen voelt, dat blijft altijd geheimzinnig.’

Saar Koningsberger- collega

‘Vreselijk, als dit natuurlijk echt de situatie is. Ik heb de verhalen nog niet echt goed gehoord en ook nog geen onderzoek gedaan naar wat er nou echt daadwerkelijk aan de hand is. Het is moeilijk om daar nu een reactie op te geven. Als alles klopt, is het natuurlijk hartverscheurend, heel erg sneu, heftig en verschrikkelijk. Ik hoop dat het niet zo is. Ik wens haar natuurlijk het allerbeste.’