Presentator Max Terpstra: ‘Als ik gokte, voelde ik me even niet schuldig’

‘Enorm. Dat heeft niet zozeer te maken met het feit dat ik Kassa en 3 op Reis kwijtraak, maar met de bezuinigingen op zich. We laten het gewoon gebeuren, omdat er in de samenleving een bepaald idee heerst dat het goed is om de NPO te korten. Maar wat levert ons dat nou eigenlijk op? Hooguit 50 cent per persoon per maand.

Ter vergelijking: dankzij de NAVO-norm van Trump gaat iedereen 250 euro per jaar meer betalen. Dat vind ik het moeilijkst om te verteren. Daar komt nog eens bij dat er iconische programma’s verdwijnen zonder dat er überhaupt is gekeken naar de topsalarissen. Ik zeg niet dat de directeuren hun hele salaris moeten inleveren, maar dat kan volgens mij wel anders.’