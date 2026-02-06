Leon Verdonschot: 'Deze man moet de nieuwe AOW-plannen door de Kamer loodsen, een grote geruststelling voor hardwerkend Nederland'

‘De nieuwe AOW-plannen zijn een mes in de rug van iedereen die destijds akkoord ging in de veronderstelling dat een afspraak een afspraak was’

Beste Rob Jetten,

Een van de meest omstreden plannen van het nieuwe kabinet is het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen, waardoor jongeren tot wel anderhalf jaar langer moeten doorwerken. Daarmee breekt het kabinet met het Pensioenakkoord uit 2019, waarin vakbonden akkoord gingen met de hervorming van het pensioenstelsel, op de uitdrukkelijke voorwaarde dat de AOW-leeftijd niet een-op-een zou meestijgen met de levensverwachting. En precies dit stelt u nu alsnog voor. Een mes in de rug van iedereen die destijds akkoord ging in de veronderstelling dat een afspraak een afspraak was.

{{ title }} {{ subTitle }} {{ successHeader }} {{ successMessage }} {{ trans('Please enter a valid email address.') }} {{ errors . email[0] }} {{ trans('customs.buttons.signup') }}

‘We worden steeds gezonder ouder,’ stelt uw coalitie in haar regeerakkoord. Het punt: gemíddeld is dat waar. Maar de rijkste mensen in dit land leven niet alleen veel langer dan de armste, de rijkste mensen in dit land leven ook veel langer gezond. Die verschillen zijn voor een beschaafd, welvarend land schandalig groot. Een kind dat in het arme Heerlen-Noord wordt geboren, wordt zes jaar minder oud dan een kind in andere delen van het land. Mensen die zwaar fysiek werk doen, de letterlijk hardwerkende Nederlanders waar de VVD drie keer per zin over praat, krijgen veel jonger gezondheidsproblemen. Die mensen moeten in uw plannen langer blijven werken vanwege een gemiddelde waar ze part noch deel van uitmaken.

Dat is schofterig, en getuige uw eerste debat met de nieuwe Tweede Kamer vinden veel partijen, van SP en GroenLinks-PvdA tot BBB en PVV, dat ook, en is de kans dat u dit door de Kamer krijgt niet groot. Een knappe minister die dat gaat lukken.

Maar de nieuwe bewindspersoon op het ook al nieuwe ministerie van Werk en Participatie (voorheen: Sociale Zaken, de naamsverandering lijkt me een veeg teken) is geen knappe minister, het is VVD’er Thierry Aartsen, uit Breda. Waar kennen we die ook alweer van? O ja! De man die naar de Tweede Kamer kwam en toen meteen geconfronteerd werd met zijn oude tweets, waarin Zwarte Pieten in NAC-shirts gekleed gingen, terwijl uit de stadionspeakers het nummer Oh Sylvana klonk, over Kamerlid Sylvana Simons: ‘Kun jij niet gaan emigreren? ’t Is met jou toch kut met peren.’

Hij bood er zijn excuses voor aan, maar toen wisten we wel al: een ware cultuurliefhebber, deze man. En dat bleek later ook, toen hij cultuurwoordvoerder werd van de VVD. Zijn claim to fame was de uitspraak: ‘Er gaat 7 miljoen naar het Concertgebouw en nul naar het bloemencorso. Dat vind ik raar.’ Hij bedoelde overigens het Concertgebouwórkest, maar een kniesoor die daar op let. (Aartsen zal ongetwijfeld uit zijn hoofd kunnen aanvullen dat er weliswaar geen carnavalsvereniging bestaat die de Kniesoren heet, maar dat Rob Scheepers uit Sterksel ooit met zijn typetje Kloontje Kniesoor de Zilveren Narrenkap won). Daarna werd Aartsen campagneleider van de VVD. Toen kwam de VVD opeens met een verkiezingsclip waarin we klimaatactivisten zagen, met de boodschap ‘laat ze niet winnen’.

En deze man moet de nieuwe AOW-plannen door de Kamer loodsen. Dat lijkt me een grote geruststelling voor hardwerkend Nederland.