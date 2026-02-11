Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent een gloednieuwe 7e editie. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier .

Nieuwe Revu 07.

Hoe diep de crisis rond Groenland werkelijk is, weet niemand. Wat eerst klonk als incidenteel gedreig van een president met te veel macht en te weinig rem, voelt nu minder willekeurig. Meer systemisch, als een patroon. Alsof Trump ons opschuift naar een wereldorde waarin de sterkste niet meer overlegt, maar simpelweg commandeert: dit is wat ik wil, dus dit gebeurt.

Angst en beven

Ondanks het sluiten van de gaskraan in 2024 zal de Groningse bodem nog jaren in beweging blijven. Aardbevingscoaches hebben hun handen vol aan de mentale problemen die dit opwekt onder de noordelingen. Nieuwe Revu ging een middag mee op pad. ‘Wanneer houdt het godverdomme nou eens op?’

{{ title }} {{ subTitle }} {{ successHeader }} {{ successMessage }} {{ trans('Please enter a valid email address.') }} {{ errors . email[0] }} {{ trans('customs.buttons.signup') }}

Sofyan Mbarki: 'Ik ben moslim, vader, Ajacied, maar bovenal Amsterdammer'

Sofyan Mbarki (41) volgde Marjolein Moorman op als wethouder en viceburgemeester van Amsterdam, en als leider van de hoofdstedelijke PvdA. Onlangs verscheen zijn eerste boek Maar jij bent een goeie. Een gesprek over opgroeien in Osdorp, geloven en besturen. ‘Je moet hoge verwachtingen hebben, daar gaan mensen zich naar gedragen.’

Sofyan Mbarki.

Maxiprocesso in Palermo

Op 10 februari 1986 bond Italië officieel de strijd aan met de geduchte Cosa Nostra. In een historisch strafproces kregen meer dan driehonderd Siciliaanse maffiosi gezamenlijk 2665 jaar cel om de oren geslingerd. Vier decennia later geldt het Maxiprocesso nog altijd als een referentiepunt in de aanpak van georganiseerde misdaad. ‘Italianen noemen de maffia een kankergezwel. Je hebt chemotherapie nodig om het uit te roeien.’

De kersverse Nieuwe Revu bestel je hier .

Sumo in Belfast

Een work-out van Weight Watchers? Bijna goed. Het is het opwarmen van deelnemers aan de British Isles Sumo Championships in Belfast.Want het edele sumoworstelen heeft nu ook Noord-Ierland bereikt. En in tegenstelling tot Japan mogen in Belfast ook vrouwen meedoen.