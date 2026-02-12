Bart Nijman: 'D66 heeft geen expert, maar een bestuurlijk onervaren carrièrefeminist op Volkshuisvesting gezet'

'Diversiteitsmeisje Elanor Boekholt-O’Sullivan moet het allemaal gaan oplossen. Gaat haar niet lukken, die gok durf ik wel aan'

D66 beloofde in hun verkiezingscommercials tien nieuwe steden. ‘Experts zeggen dat het kan,’ zo TellSellde Jetten de bouwbelofte. Binnen drie dagen na de stembusgang werd het verkooppraatje al tot ‘metafoor’ afgeschaald, maar nu de ministersposten verdeeld zijn, mogen we vrezen dat er echt geen woning bij gaat komen. D66 heeft namelijk geen expert, ingenieur of architect aangesteld, maar een bestuurlijk onervaren carrièrefeminist op Volkshuisvesting gezet.

De gratuite liberalen kondigen hun nieuwe premier aan als ‘de eerste klimaatpremier’, alsof dat onderwerp niet allang uit de mode is. Het alternatief was ‘eerste openlijk homoseksuele premier’, maar woke is ook dood. Zo jong en nu al komt premier Jetten vijf jaar te laat. Enfin, dat ‘klimaatpremier’ benadrukt dus dat D66 de sleutel van het stikstofslot liever inslikt dan de benodigde huizen bij gaat bouwen. Die suggestie wordt dik onderstreept door de ministerskeuze op Volkshuisvesting: Elanor Boekholt-O’Sullivan.

{{ title }} {{ subTitle }} {{ successHeader }} {{ successMessage }} {{ trans('Please enter a valid email address.') }} {{ errors . email[0] }} {{ trans('customs.buttons.signup') }}

Boekholt komt van de luchtmacht, waar ze luitenant-generaal is van de vliegeniers. Zelf heeft ze geen vliegbrevet (openingszin van een profiel in de Volkskrant, 2016: ‘Ze heeft nooit een straaljager bestuurd’) en dat is meteen een mooie nieuwe metafoor voor die tien nieuwe steden die er nooit gaan komen.

Woonminister Elanor Boekholt-O’Sullivan.

Niet alleen heeft Boekholt geen enkele Haagse ervaring, haar carrière wordt getekend door een lange lijst van managementmissers, verdrukking van klokkenluiders, nepotisme en zelfs een mogelijk gevalletje meineed. Maar: ze is een meisje, en dat hielp. (Wie dit zelf na wil lezen, moet even ‘Het trackrecord van militair overheidsmanager en minister-to-be Elanor Boekholt (D66)’ googelen).

Los van haar gebrek aan vlieguren in haar vorige baan op vaderlandse vliegbases: ook in het woningwezen heeft ze nooit een steen gestapeld. Maar de Nederlandse huizenmarkt is een hel voor instappers, de sociale woningbouw een strijdtoneel tussen eeuwige zolderkamerkinderen en statushouders met rechtsvoorrang, en steeds meer steden stoppen migranten en studenten samen in stenen verkrachtingskampen waarvan zelfs VPRO-documakers achteraf moeten bekennen dat zoiets echt geen goed idee is.

‘Het klimaat gaat bij D66 voor een dak boven uw hoofd, dus zet men een inwisselbare passant op Volkshuisvesting’

Mag diversiteitsmeisje Boekholt allemaal gaan oplossen. Gaat haar niet lukken, die gok durf ik wel aan. Werpt wel de vraag op: waarom zou D66 in de campagne tien nieuwe steden beloven en vervolgens een totale leek op een loodzwaar dossier planten?

Misschien weet de partij van de eerste klimaatpremier zelf ook wel dat je in metaforen niet kunt wonen, en hebben ze bewust een gretige carrièreklimmer van buiten de Haagse pool gekozen om in het mes van een onmogelijke opdracht te vallen. Ze heeft zich niet binnen de fractie opgewerkt en is dus volkomen vervangbaar. Het klimaat gaat bij D66 voor een dak boven uw hoofd, dus zet men een inwisselbare passant op Volkshuisvesting.



Boekholt is een kamikazepiloot die nog niet verteld is dat ze nooit levend van deze missie zal terugkeren.

Nieuwe Revu 08 NL Beeld / Regiofotografie Facebook

Facebook Twitter

Twitter Pinterest

Pinterest Linkedin

Linkedin Whatsapp

Whatsapp Mail