Mannenfluisteraar Cisca Dresselhuys (82): 'Op de een of andere manier geven mannen gewoon veel prijs aan mij'

‘Dat zijn er veel. Heel leuk was mijn ontmoeting met Hans Wiegel met wie ik goed contact heb gehouden tot aan zijn dood. Hij testte me aanvankelijk uit door me uit te nodigen in de koffiekamer van de Eerste Kamer in Den Haag, een uiterst lawaaiige ruimte, waar iedereen zat te praten en te bellen. Bovendien kwamen er steeds collega’s van hem langslopen, die hem jolig op de schouder sloegen met de woorden: “Langs de Meetlat, Hans? Nou, sterkte ermee.” Toen ik opmerkte dat ik niet het idee had dat het op deze manier iets zou gaan worden met het gesprek, zei hij geamuseerd: “Oké, kom maar bij me thuis.” Ik ben toen met de trein naar hem toegegaan in Drenthe waar hij woonde. Hij kwam me ergens van een station halen in een open sportwagen, dat zal ik nooit vergeten. Die avond zijn we een pannenkoek gaan eten met zijn vrouw en schoonmoeder.

Ik heb in de Meetlat-tijd zo’n beetje het hele kabinet-Lubbers en het hele kabinet-Kok geïnterviewd en ik vond het opvallend dat VVD-mannen altijd luchtiger in de omgang waren dan PvdA’ers. En dat zeg ik niet omdat ik een VVD’er ben, want ik stem al jaren op de SP. Ad Melkert, toen minister van Emancipatie, scoorde geloof ik een 2+ op de Meetlat. Dat vond hij niet kunnen, hij wilde om te beginnen de statuten van de Meetlat inzien en vroeg vervolgens of hij een revanche kon krijgen om hoger te scoren. Zo geestig. Gerrit Zalm heeft mij eens verteld dat er in de ministerraad in die jaren werd gesproken over wie wat had gescoord, mannen waren toch een beetje benauwd voor de beoordeling.’