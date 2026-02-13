Guido den Aantrekker over vreemde gewoontes André Hazes: 'Hij wast bijvoorbeeld zijn zaakje met...'

André Hazes.

Het was al een tijdje stil in Hazesland, gelukkig is er weer wat aan de hand. Wat mag het dit keer zijn?

Never a dull moment met de familie Hazes. Ditmaal heeft zoonlief André Hazes jr. een nieuw probleem weten te creëren: hij blijkt verslaafd aan neusspray. Gevoeligheid voor verslavingen is de familie niet vreemd, zo heeft de historie inmiddels uitgewezen. Vader Hazes zoop en snoof erop los en ook Hazes jr. vond een sterke vijand in drank en drugs.

Met succes wist Dreetje die te overwinnen, maar met de ongekende krachten van Otrivin had de zanger uit Vinkeveen geen rekening gehouden. Hazes vertelt dat hij het spul al zo lang gebruikt dat hij volledig in paniek raakt als hij het een paar uur moet missen. Zijn neus lijkt compleet op slot te gaan en dat bezorgt hem zelfs een claustrofobisch gevoel. Ademhalen is plots een mentale uitdaging geworden.

Een neusdruppelverslaving klinkt hilarisch voor iemand die alcohol en cocaïne heeft overwonnen. En nu?

De laatste druppel kwam onder de douche. Hazes dwong zichzelf om er even uit te stappen om neusspray te pakken en dacht toen bij zichzelf: nu gaat het te ver. Dat moment maakte hem duidelijk dat een nieuwe verslaving zijn leven beheerst. Met een mix van zelfspot en eerlijkheid deelt Hazes zijn verhaal op Instagram vanaf het parkeerterrein van het ziekenhuis, klaar voor de volgende persoonlijke detox. Hazes heeft zich inmiddels laten opereren. ‘Los van de prikjes en de verdovingen is het gewoon doorgebrand,’ vertelt hij nuchter.

Met warmte is het gezwollen weefsel in zijn neusschelpen verkleind, waardoor zijn neus er vanbinnen voorlopig niet al te charmant uitziet. ‘Hij ligt een beetje open, met korstjes, dus je moet veel spoelen.’ Nu begint het echte afkicken voor Hazes. Doorzetten, bikkelen en vooral niet teruggrijpen naar dat kleine flesje neustoverkracht. ‘Hoe lekker is het als je gewoon van die kutzooi af bent?’ stelt de zanger. Of dat lukt, zal de komende weken blijken.

‘1 op de 10 kan zoals André Hazes niet zonder neusspray’

Wat vindt André Hazes van zichzelf?

‘Dat ik gevoelig ben voor verslavingen, dat weten we.’



Wat vinden wij van André Hazes?

Hij heeft een neusje voor verslavingen.

Wat vinden anderen van André Hazes?

Stanley Hazes - achterneef

‘Ik heb het helemaal niet meegekregen, maar als je ergens last van hebt, moet je je eraan laten helpen. Tuurlijk, waarom niet? Ik denk niet dat dit zo erg is als die andere verslavingen waarmee hij kampte. Maar gezond is het niet, lijkt me. Het wordt mij ook weleens gevraagd of ik verslavingsgevoelig ben, maar dat gen heeft mij gelukkig overgeslagen. Ik heb geen verslaving.

Dat de media nu zoveel aandacht besteden aan iets kleins als een neussprayverslaving, kun je aan de ene kant verwachten, want hoge bomen vangen veel wind. Ik zou zelf zeggen: laat Dré lekker zijn dingetje doen en leg niet alles onder een vergrootglas, want dat maakt het alleen maar erger. Het lijkt wel alsof elke scheet die een Hazes laat, nieuwswaardig is. Hij gaat nu lekker met dat meisje van Braaf, hij heeft z’n leven op de rit, laat hem lekker met rust.’

Stanley Hazes.

Denny Braaf - schoonvader

‘Ik begrijp dat jullie me bellen, maar ik heb besloten om geen uitspraken meer over André te doen in de media. Niet dat jullie het verkeerd neerzetten hoor, helemaal niet, maar andere media gaan er dan weer mee aan de haal en maken er hun eigen verhaal van. Daarom zeg ik 0,0 dingen over André. Ik hoop dat jullie daar begrip voor hebben.’

Thomas Wolthuis - paragnost

‘Of ik verwacht dat Hazes een terugval zal krijgen in bepaalde verslavingen? Aangezien hij geopereerd is aan zijn neus, voorzie ik dat hij zich zal vermannen en over die neusspray-afhankelijkheid heen zal stappen. Maar hij is en blijft verslavingsgevoelig. Morgen kan hij zomaar verslaafd zijn aan Labello, of plots de gewoonte ontwikkelen om iedere ochtend chocola te moeten eten. Dat blijft een rode draad in zijn leven, de verslaving aan gekke dingetjes. Vanuit mijn visie als medium heb ik het gevoel dat hij de klappen van drank en drugs nou wel gehad heeft. Daar is hij veel voorzichtiger mee en volgens mij blijft dat zo.’

Guido den Aantrekker - auteur Grote jongen

‘Als je neusspray langdurig gebruikt, wordt het middel vaak erger dan de kwaal. Je kunt er zelfs heel ernstige klachten van krijgen. Ik ken ook andere mensen die daar echt verslaafd aan zijn geweest. Bij André past het ergens ook wel. Hij is enorm precies als het gaat om zijn huishouden en zijn persoonlijke hygiëne. Ik vind dat eigenlijk ook wel geestig. Hij wast bijvoorbeeld zijn piemel met Lactacyd, terwijl dat eigenlijk bedoeld is voor vrouwen om de zuurgraad in de vagina op peil te houden. Hij gaat ook naar de pedicure en de manicure en hij houdt zichzelf heel netjes.

Als je dat dan bij elkaar optelt en je ziet dat hij zelfs vanuit de douche zijn neus moet sprayen, dan zit je bijna in een soort dwangneurose, dat compulsieve handelen. Ik weet ook dat in zijn ijskast alle blikjes met het logo naar voren moeten staan. Hij is heel erg pietluttig daarin en die neussprayverslaving past er wel bij. Dit was volgens mij ook zijn laatste verslaving. Hij was natuurlijk verslaafd aan drank en drugs en seks slaat hij ook niet af, maar dit is dan een wat lichtere verslaving in vergelijking met wat hij allemaal al achter de rug heeft. En in die zin wil ik ook echt zeggen dat ik enorm trots op hem ben. Hij is volgens mij inmiddels al vier jaar sober en dat is echt heel knap, zeker in dat artiestenwereldje waar alles binnen handbereik ligt. Dat verdient echt respect.’

Guido den Aantrekker.

Tony Neef - musicalartiest

‘Ik ben niet geopereerd hoor, maar gebruik al wel jaren neusspray. Voor het naar bed gaan, doe ik het elke avond even, want dan kun je lekker vrij ademen als je gaat slapen. Maar niet in de zomer hoor, vooral met het soort weer van nu, in de koude seizoenen. Overdag heb ik het niet nodig in de kou, omdat dan alles vanzelf wel doorloopt. Ik heb daarom constant keukenrolletjes bij me.

Ik heb geen last van mijn neusspraygebruik en het zit me niet in de weg. Het is voor mij niet zorgwekkend zoals bij André Hazes. Ik kan me wel heel goed voorstellen dat iemand er echt aan verslaafd kan raken. Toen ik in Miss Saigon speelde, had ik altijd een neusspray in mijn binnenzak. Je moet goed kunnen zingen en dat doe je niet met je neus dicht.’

