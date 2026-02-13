Leon Verdonschot: 'Volgens Lidewij de Vos was alle nazi-berichtgeving over FvD een poging tot ‘karaktermoord’'

Beste FvD-leider Lidewij de Vos,



Onderzoeksjournalist Niels Rigter werd afgelopen week uitgemaakt voor ‘extreemlinkse loser’ en ‘zieke, anti-Nederlandse hoernalist’. Zijn collega Wierd Duk kreeg vergelijkbare termen naar zijn hoofd op sociale media. De ironie is dat zowel Rigter als Duk werkt voor De Telegraaf, een krant waar je veel over kunt zeggen, maar niet dat ie ‘extreemlinks’ is.

Beiden hadden zich in woord en beeld kritisch geuit over jouw Forum voor Democratie. En er bestaan online zowel ter uiterst linker- als ter uiterst rechterzijde zeer griezelige sektarische bubbels van ideologisch gelijkgestemden die iedereen die een millimeter afwijkt van de verplichte lijn van het Politbureau meteen naar een virtueel strafkamp willen verbannen. Maar zo gevoelig voor kritiek als de achterban van FvD tref je ze zelfs niet onder de boterzachtste sneeuwvlokjes van woke links.

FvD deed met jou als nieuwe lijsttrekker een succesvolle poging zichzelf een gematigd imago aan te meten. Maar nu de gemeenteraadsverkiezingen eraan komen en FvD in het recordaantal van 104 gemeenten meedoet, blijkt de partij alleen nog maar extremistischer te zijn geworden. Niet alleen heeft FvD officiële banden met (zelf)verklaarde racisten, Poetin-vrienden en antisemieten, op de kandidatenlijsten blijken ook extreemrechtse activisten die actief waren voor Voorpost, De Geuzenbond en de Nederlandse Volks-Unie te staan.

Lidewij de Vos.

Na wat ontwijkend gedoe en wat slappe tweets van onder anderen de ooit zo eminente FvD-senator Paul Cliteur (wat is de verwording van die man toch pijnlijk) verscheen dan eindelijk een lange video van jou. Ik verwachtte wat jijbakken over de geschifte types die bij andere partijen rondlopen, en vervolgens toch een verantwoording over de nazi’s die het bij FvD tot de kandidatenlijst hebben geschopt, met daarna de aankondiging van hun royement. Niets van dat. Volgens jou was alle berichtgeving een poging tot ‘karaktermoord’, en ‘gecreëerde ophef’.

Opeens werd weer duidelijk waarom mensen die onversneden rechts zijn, maar niet extreemrechts, mensen als Joost Eerdmans en Annabel Nanninga, jaren geleden besloten afscheid te nemen van deze club. Die dus helemaal niks is veranderd, en zo wel, dan alleen in de donkerbruine richting.

Over het beschermen van een democratie tegen antidemocratische krachten van binnenuit zijn boekenkasten volgeschreven, waarin de oplossingen verschillen, maar geen van de oplossingen komt neer op het doen alsof die antidemocratische krachten ook gewoon een mening vertegenwoordigen. De nu veelgemaakte vergelijking met Pim Fortuyn gaat dan ook volledig mank: die werd inderdaad gedemoniseerd vanwege zijn opvattingen, met fatale gevolgen, maar die opvattingen waren nooit antidemocratisch, noch fascistisch. Tussen Fortuyn en Voorpost en NVU gaapt een gat zó groot, dat er een kerkhof aan karaktermoorden in past.

Dat Forum nu als een paria wordt behandeld, ook door rechtse partijen en prominenten, is dan ook volledig je eigen verantwoordelijkheid: je had de kans om te bewijzen dat je die paria niet bént. Je achterban is uiteraard woedend over die paria-status, maar dat is nou eenmaal hun neutrale gemoed. Ik weet niet precies welke vorm van rabiës die Uil van Minerva destijds onder zijn vleugels meedroeg, maar schuimbekken is nog wel het mildste symptoom ervan.

