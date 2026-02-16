De zeldzame Pokémonkaart van Logan Paul wisselde voor een recordbedrag van eigenaar. Welke factoren maken deze kaart zo kostbaar en wie is de nieuwe eigenaar?

Een bedrag van 16,5 miljoen dollar (13,9 miljoen euro) voor één enkele Pokémonkaart. De verkoop van de Pikachu Illustrator-kaart door Logan Paul aan investeerder A.J. Scaramucci heeft wereldwijd voor verbazing gezorgd. Hoewel de transactie opvalt door de prominente figuren, wordt de uitzonderlijke waarde van de kaart bepaald door een combinatie van extreme zeldzaamheid, perfecte conditie en de status die het object binnen de verzamelwereld heeft verworven.

De veiling bij veilinghuis Goldin werd gekenmerkt door een stijgende spanning. Wat begon met een bod van 4,1 miljoen dollar in de eerste week, escaleerde tijdens de verlengde biedperiode. Uiteindelijk viel de hamer op een definitief bedrag van 16,492 miljoen dollar, een som die zelfs de meest optimistische schattingen van het veilinghuis overtrof, meldt VRT.

De kaart wordt door kenners beschouwd als de heilige graal onder de Pokémonkaarten. Het betreft een 'Pikachu Illustrator'-kaart uit 1998, waarvan er slechts 39 exemplaren zijn uitgegeven als prijs voor een tekenwedstrijd in Japan. Deze beperkte oplage maakt de kaart op zichzelf al extreem gewild. Wat dit specifieke exemplaar echter uniek maakt, is de perfecte beoordeling die het ontving.

Perfecte conditie en prominente eigenaren

De waarde van een verzamelkaart wordt mede bepaald door de fysieke staat. Professional Sport Authenticator (PSA), marktleider op dit gebied, kende deze kaart een score van 10 op 10 toe, wat staat voor 'Gem Mint' ofwel perfecte nieuwstaat. Dit is uitzonderlijk voor een kaart van deze leeftijd en maakt het object voor serieuze verzamelaars exponentieel waardevoller. De vorige eigenaar, YouTuber en worstelaar Logan Paul, kocht de kaart in 2021 voor ruim 5 miljoen dollar en vergrootte de bekendheid ervan aanzienlijk door deze, bevestigd aan een gouden ketting, publiekelijk te dragen.

De nieuwe eigenaar, A.J. Scaramucci, is een Amerikaanse investeerder en oprichter van Solari Capital, een firma die recentelijk investeerde in het cryptobedrijf American Bitcoin. Hij is tevens de zoon van Anthony Scaramucci, die een korte periode als communicatie-adviseur voor het Witte Huis onder Donald Trump werkte. De overdracht werd door veilinghuis Goldin vastgelegd, waarbij te zien is hoe Logan Paul de kaart persoonlijk overhandigt aan A.J. Scaramucci, wat de overgang van de ene prominente bezitter naar de andere markeert.