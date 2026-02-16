Een opmerking van voormalig president Barack Obama veroorzaakte een wereldwijde schokgolf. In wat een routine-interview leek, gaf hij een antwoord dat door velen werd geïnterpreteerd als de langverwachte bevestiging van buitenaards leven. De uitspraak domineerde het nieuws, maar het volledige verhaal blijkt genuanceerder, meldt The Guardian.

Het incident vond plaats tijdens een 'snelvuurronde' in de podcast van Brian Tyler Cohen. Op de directe vraag 'Zijn aliens echt?' antwoordde Obama met de woorden: 'Ze zijn echt, maar ik heb ze niet gezien.' De opmerking werd onmiddellijk opgepikt door internationale media, wat leidde tot een stroom aan artikelen met sensationele koppen.

De uitspraak voedde de hoop van velen die geloven in het bestaan van buitenaards leven en de geheimhouding ervan door overheden. Het feit dat een voormalig president, die toegang had tot de meest geheime informatie, een dergelijke verklaring aflegde, werd gezien als een historische doorbraak. Echter, de mediastorm die volgde, noopte Obama tot een officiële verduidelijking.

Obama's feitelijke uitleg: statistiek versus realiteit

In een verklaring op Instagram bracht Obama nuance aan in zijn eerdere opmerking. Hij legde uit dat zijn antwoord paste binnen de snelle, luchtige context van het interview. 'Statistisch gezien is het universum zo enorm dat de kans op leven daarbuiten groot is,' stelde hij. Hij temperde de verwachtingen echter onmiddellijk: 'Maar de afstanden tussen zonnestelsels zijn zo groot dat de kans dat we bezocht zijn door aliens klein is, en ik heb tijdens mijn presidentschap geen bewijs gezien dat buitenaardse wezens contact met ons hebben opgenomen. Echt niet!'

Het mysterie van Area 51

Obama refereerde ook kort aan Area 51, de beroemde en zeer geheime luchtmachtbasis in Nevada die centraal staat in veel samenzweringstheorieën. In 2013 vrijgegeven documenten hebben echter al aangetoond dat de basis voornamelijk werd gebruikt voor het testen van geavanceerde spionagevliegtuigen, zoals de U-2.

De documenten vermeldden dat deze testen op grote hoogte leidden tot een 'onverwacht neveneffect: een enorme toename in meldingen van ongeïdentificeerde vliegende objecten (UFO's of UAP's)'. De 'UFO's' waren in werkelijkheid dus geheime Amerikaanse testvluchten, en dus geen buitenaardse bezoekers.