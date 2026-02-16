De benoeming van Nathalie van Berkel tot staatssecretaris staat onder druk na onjuistheden in haar cv over haar opleidingen.

Nathalie van Berkel, de beoogd D66-staatssecretaris van Financiën, heeft haar cv aangepast nadat de Volkskrant vragen stelde over de juistheid ervan, meldt RTL Nieuws. De kern van de kwestie is dat zij een hogere opleiding leek te claimen dan zij daadwerkelijk had gevolgd. Op haar cv stond een universitaire master bestuurskunde vermeld, terwijl het in werkelijkheid ging om een deeltraject op hbo-niveau.

Volgens de berichtgeving heeft Van Berkel enkel de propedeuse van deze hbo-studie behaald en de opleiding niet afgerond. Een vergelijkbare onvolledigheid betrof haar rechtenstudie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam; ook deze studie werd nooit voltooid. Naar aanleiding van de vragen zou ze haar cv tot drie keer toe hebben gewijzigd.

In een reactie stelde Van Berkel dat ze de informatie 'wel explicieter op haar cv kunnen opnemen'. Haar LinkedIn-profiel zou ze 'naar eer en geweten, op basis van haar geheugen' hebben ingevuld. Deze verklaringen hebben de politieke druk op haar kandidatuur aanzienlijk verhoogd.

Politieke reacties en gevolgen

De partij van Van Berkel, D66, erkent via een woordvoerder dat ze explicieter had moeten zijn en wijt de onvolledigheid aan niet nader gespecificeerde 'privéaangelegenheden'. De partij benadrukt dat Van Berkel tijdens haar sollicitatie wel eerlijk is geweest over het niet afronden van haar opleidingen.

Beoogd premier Rob Jetten heeft aangekondigd dat hij alle nodige vragen zal stellen in een gesprek met haar. De kwestie is politiek precair, omdat het nieuwe kabinet met 66 zetels afhankelijk is van steun uit de oppositie. JA21-voorman Joost Eerdmans heeft D66 reeds geadviseerd de kandidatuur in te trekken, omdat het geheel 'onbetrouwbaar en uiterst rommelig' overkomt.