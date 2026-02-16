Barack Obama's directe antwoord op de vraag of ...
Haagse baantjescarrousel: hoe falende bestuurders toch steeds weer ...
Leon Verdonschot: 'Volgens Lidewij de Vos was alle ...
De Belgische premier die zijn eigen land wil ...
MAGA slaat terug: Kid Rock leidt alternatieve Super ...
Bewering in Epstein-files: Joe Biden werd in 2019 ...
Annemarie Jorritsma: de ongekroonde koningin van de Haagse ...
Leugens over Epstein breken Mette-Marit op: het einde ...
Belgische prins Laurent bevestigt link met Jeffrey Epstein: ...
Epstein-files en rechtszaken zoon: kroonprinses Mette-Marit onder vuur
Epstein als verlengstuk van Moskou? Meer dan 1000 ...
Bill Clinton en de Epstein Files: nieuwe onthullingen ...
Details coalitieakkoord gelekt: verhoging eigen risico en 'vrijheidsbijdrage'
Melania Trump onthult: zoon Barron was het brein ...
Politieke rel in Den Haag: partijleider scheldt eigen ...
Meer Politiek
Politiek

Beoogd D66-staatssecretaris Nathalie van Berkel over cv-rel: 'Ingevuld op basis van mijn geheugen'

De benoeming van Nathalie van Berkel tot staatssecretaris staat onder druk na onjuistheden in haar cv over haar opleidingen.

Freerk Weening
Verkiezingen 2025
Nathalie van Berkel

Nathalie van Berkel, de beoogd D66-staatssecretaris van Financiën, heeft haar cv aangepast nadat de Volkskrant vragen stelde over de juistheid ervan, meldt RTL Nieuws. De kern van de kwestie is dat zij een hogere opleiding leek te claimen dan zij daadwerkelijk had gevolgd. Op haar cv stond een universitaire master bestuurskunde vermeld, terwijl het in werkelijkheid ging om een deeltraject op hbo-niveau.

Volgens de berichtgeving heeft Van Berkel enkel de propedeuse van deze hbo-studie behaald en de opleiding niet afgerond. Een vergelijkbare onvolledigheid betrof haar rechtenstudie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam; ook deze studie werd nooit voltooid. Naar aanleiding van de vragen zou ze haar cv tot drie keer toe hebben gewijzigd.

In een reactie stelde Van Berkel dat ze de informatie 'wel explicieter op haar cv kunnen opnemen'. Haar LinkedIn-profiel zou ze 'naar eer en geweten, op basis van haar geheugen' hebben ingevuld. Deze verklaringen hebben de politieke druk op haar kandidatuur aanzienlijk verhoogd.

Politieke reacties en gevolgen

De partij van Van Berkel, D66, erkent via een woordvoerder dat ze explicieter had moeten zijn en wijt de onvolledigheid aan niet nader gespecificeerde 'privéaangelegenheden'. De partij benadrukt dat Van Berkel tijdens haar sollicitatie wel eerlijk is geweest over het niet afronden van haar opleidingen.

Beoogd premier Rob Jetten heeft aangekondigd dat hij alle nodige vragen zal stellen in een gesprek met haar. De kwestie is politiek precair, omdat het nieuwe kabinet met 66 zetels afhankelijk is van steun uit de oppositie. JA21-voorman Joost Eerdmans heeft D66 reeds geadviseerd de kandidatuur in te trekken, omdat het geheel 'onbetrouwbaar en uiterst rommelig' overkomt.

RTL Nieuws NL Beeld / Regiofotografie

Om te voldoen aan wet- en regelgeving rondom kansspelen zouden we graag eenmalig willen weten of je 24 jaar of ouder bent.
Gratis op de hoogte blijven van het laatste nieuws omtrent misdaad, politiek en entertainment?
Meld je dan aan voor onze pushnotificaties.