Nathalie van Berkel trekt zich terug na cv-rel: 'Dit valt mij zwaar'

Nathalie van Berkel trekt zich terug als beoogd staatssecretaris na de storm rond haar cv. Wat een soepele start van het kabinet Jetten belemmert.

Op X liet Van Berkel weten dat de discussie over haar opleidingsverleden 'afleidt van de belangrijke opgaven'. De onthullingen van de Volkskrant en later De Telegraaf legden bloot dat haar LinkedIn-profiel haar 'behaalde' opleidingen rooskleuriger voorstelde dan de werkelijkheid.

Zo stond er een universitaire master bestuurskunde bij Universiteit Leiden, terwijl het om een hbo-traject ging dat niet werd afgerond. Ook een rechtenstudie aan Erasmus Universiteit bleek niet verder te zijn gekomen dan een start, meldt nu.nl.

'Het was nooit mijn intentie om een onjuiste voorstelling te geven,' zei ze, maar het vertrouwen was al geschaad.

De fatale vertrouwensbreuk

Binnen D66 werd benadrukt dat ze intern open was geweest. Toch bleef de vraag hangen waarom haar openbare profiel niet werd rechtgezet. Voor een minderheidscoalitie, die elke stem nodig heeft, is zelfs de schijn van onduidelijkheid dodelijk.

D66-leider Rob Jetten noemde haar vertrek 'jammer maar moedig', een formulering die in Den Haag meestal betekent: noodzakelijk om verdere schade te beperken. Een staatssecretaris die begint met een integriteitsdiscussie staat meteen 3-0 achter.

Van Berkel blijft wel Kamerlid in de Tweede Kamer, waar ze pas sinds kort zit. Daarvoor was ze bestuurder bij het UWV, een functie waarin bestuurlijke ervaring werd opgebouwd die juist haar voordracht moest onderbouwen. Ironisch genoeg werd die ervaring nu overschaduwd door vragen over haar studieverleden.