Meer Politiek
Politiek

Johan Derksen over Nathalie van Berkel na CV-rel: 'Ordinair fraude'

De leugen was te groot en dus stapte beoogd D66-staatssecretaris Van Berkel op. Johan Derksen noemde het 'ordinair fraude'.

Freerk Weening
D66
Johan Derksen
Verkiezingen 2025
Nathalie van Berkel (inzet) en Johan Derksen

De politieke toekomst van Nathalie van Berkel als staatssecretaris is voorbij voordat deze officieel kon beginnen. De D66-politica heeft zich teruggetrokken na aanhoudende ophef over onjuistheden in haar cv. In Vandaag Inside reageerde Johan Derksen onomwonden op het nieuws.

Volgens Derksen is de kwestie te kwalificeren als fraude. 'Ik vind het echt schandalig,' stelde hij. 'En het is gewoon heel ordinair fraude wat ze heeft gepleegd.' Hij opperde dat ijdelheid een rol speelde bij haar wens om de overstap naar de landelijke politiek te maken, terwijl ze al een 'hoge functie bij het UWV' bekleedde.

De controverse ontstond toen bleek dat meerdere opleidingen op haar cv onjuist waren weergegeven. Een vermelde universitaire master bleek niet te zijn afgerond, een hbo-traject was na een jaar gestopt en ook een rechtenstudie was niet voltooid zoals aanvankelijk werd voorgesteld. In een eerdere reactie stelde Van Berkel haar cv 'op basis van haar geheugen' te hebben ingevuld, een verklaring die de politieke druk verder opvoerde.

Politieke geloofwaardigheid als struikelblok

De kern van de politieke schade ligt niet zozeer in het niet bezitten van specifieke diploma's, maar in het verlies van geloofwaardigheid dat door de onjuistheden is ontstaan. Voor een minister of staatssecretaris is vertrouwen en integriteit een cruciale voorwaarde. Door de reeks aanpassingen aan haar cv en de daaropvolgende commotie, werd de positie van Van Berkel snel onhoudbaar.

De situatie creëerde ook een probleem voor het nieuwe kabinet, dat met een krappe meerderheid afhankelijk is van politieke stabiliteit. Reacties uit de oppositie, zoals die van JA21-voorman Joost Eerdmans die het geheel 'onbetrouwbaar en uiterst rommelig' noemde, lieten al zien dat de kwestie haar politiek zou blijven achtervolgen. Haar terugtrekking was uiteindelijk de enige logische en onvermijdelijke conclusie.

Vandaag Inside NL Beeld / Patrick van Emst

