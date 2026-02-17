Hillary Clinton beschuldigt de regering-Trump van een doofpotaffaire in het Epstein-dossier en noemt het een politieke afleidingsmanoeuvre.

Hillary Clinton

In een interview met de BBC heeft Hillary Clinton de regering van de Amerikaanse president Donald Trump beschuldigd van een 'cover-up' met betrekking tot de dossiers van zedendelinquent Jeffrey Epstein. 'Geef die documenten vrij. Ze zijn het proces aan het vertragen,' aldus de voormalige Amerikaanse buitenlandminister. De uitspraken werden gedaan in Berlijn, waar zij een internationaal forum bijwoonde.

De context van deze beschuldiging is de recente publicatie van miljoenen documenten gerelateerd aan Epstein door het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ). Tegelijkertijd werd bevestigd dat ongeveer drie miljoen pagina's niet zijn vrijgegeven. De officiële reden hiervoor is de aanwezigheid van persoonlijke medische gegevens, expliciet materiaal van kindermisbruik, of informatie die lopende onderzoeken zou kunnen schaden. Het Witte Huis reageerde op de kritiek door te stellen dat de regering-Trump 'meer voor de slachtoffers heeft gedaan dan de Democraten ooit hebben gedaan' door de huidige documenten vrij te geven.

De zaak is voor de Clintons persoonlijk relevant, aangezien zowel Bill als Hillary Clinton zullen getuigen voor een parlementaire onderzoekscommissie. Hun getuigenissen staan gepland voor respectievelijk 27 en 26 februari. Dit gebeurt nadat een stemming om hen aan te klagen voor minachting van het Congres werd opgeschort, volgend op hun toezegging om alsnog te verschijnen. Hillary Clinton herhaalde haar wens voor een openbare hoorzitting: 'We zullen verschijnen, maar we vinden het beter als het in het openbaar is. We hebben niets te verbergen.'

Discussie over transparantie en politieke motieven

Volgens Hillary Clinton worden zij en haar echtgenoot door de Republikeinen gebruikt als politieke bliksemafleider. 'Kijk naar dit glimmende object. We pakken de Clintons, zelfs Hillary Clinton, die de man (Epstein, red.) nooit heeft ontmoet,' stelde ze, suggererend dat de aandacht van Donald Trump wordt afgeleid. Hoewel Bill Clinton in het verleden contact had met Epstein, heeft hij naar eigen zeggen dit contact twee decennia geleden verbroken. Geen van beiden is door slachtoffers beschuldigd van wangedrag.

De roep om volledige transparantie wordt echter niet alleen door de Democraten geuit. Republikeins afgevaardigde Thomas Massie, mede-opsteller van de wet die de publicatie van de Epstein-dossiers verplicht stelde, vindt de huidige vrijgave onvoldoende. Hij eist dat het ministerie van Justitie ook interne memo's openbaar maakt die inzicht geven in eerdere beslissingen om Epstein en zijn handlangers al dan niet te vervolgen.

Dit voedt het bredere debat over de vraag of het rechtssysteem in het verleden correct heeft gehandeld. In dit klimaat van wederzijds wantrouwen wordt ook de druk op andere betrokkenen, zoals de Britse prins Andrew, opgevoerd om te getuigen. Clinton was hierover stellig: 'Ik vind dat iedereen die gevraagd wordt om te getuigen, moet getuigen.'