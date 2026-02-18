Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent een gloednieuwe 8e editie. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier .

De Jeugd van Tegenwoordig bestaat twintig jaar. Die fissa wordt niet alleen gevierd met heel veel xannies en slagromerino’s, maar ook met een hele dikke bioscoopfilm. Om alvast in de stemming te geraken, doken wij in De Formule die van deze Gekke Boys al twee decennia zulke Sexy Beesten maakt. Mét helpend handje van Faberyayo. Kerk.

Geweld op Palestijnse Westoever escaleert

Nooit eerder waren Joodse kolonisten zo gewelddadig als afgelopen jaar. Op de Westelijke Jordaanoever slaan deze extremisten dagelijks toe, zonder dat de Israëlische autoriteiten een vuist kunnen of willen maken. Nieuwe Revu bezocht meerdere Joodse en Palestijnse gemeenschappen op de Westoever. Wat gebeurt daar precies?

Interview met dj Reinier Zonneveld: 'Talent wordt overschat'

Hij vliegt de wereld over in privéjets, heeft een wagenpark waar Max Verstappen u tegen zegt en draait voor uitzinnige fans van Colombia tot Kuala Lumpur. Maar dj Reinier Zonneveld (35) is meer dan de man die de knoppen bedient. Hij is een afgestudeerd econometrist met een AI­fascinatie, maar bovenal een mandie eindelijk de rem heeft gevonden. Een gesprek overlevende legendes, de liefde en waarom een computer nooit de menselijke ziel kan evenaren. ‘Als we dit niet reguleren, is straks alles verneukt.’

'S werelds gevaarlijkste antisemiet: Nick Fuentes

De Amerikaan Nick Fuentes behoort tot de populairste podcasters ter wereld en hij is nog veel radicaler dan Charlie Kirk was. Vooral jongeren vereren de trotse neonazi en de vrees bestaat dat de openlijk antisemitische Fuentes de toekomst van rechts Amerika is. ‘Hitler was echt fucking cool.

Interview met Ruben van der Meer: 'Ik ben een paar keer goed belazerd'

Ruben van der Meer (55) stak zijn spaargeld in zijn eigen film, de misdaadcomedy Bad Slippers, die vanaf deze week in de bioscoop draait. De acteur over zijn fascinatie voor criminelen, over comedy in veranderende tijden en over de credits voor hebzucht. ‘Ik denk dat de eindconclusie van veel criminelen is dat een baan achteraf bezien eigenlijk gemakkelijker was geweest.'