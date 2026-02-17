Oleksandr Usyk en Vladyslav Heraskevitsj met zijn helm op (inzet)

Tijdens een bezoek aan de Estse hoofdstad Tallinn heeft wereldkampioen zwaargewicht boksen Oleksandr Usyk scherpe kritiek geuit op het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Volgens de Oekraïense sportheld heeft het IOC tijdens de Winterspelen in Milano Cortina zwakte en vooringenomenheid getoond, en zelfs gehandeld alsof het orders van externen opvolgt.

De directe aanleiding voor de kritiek van Usyk is de uitsluiting van de Oekraïense skeleton-atleet Vladyslav Heraskevitsj. Hij werd bestraft voor het dragen van een helm met daarop portretten van Oekraïense sporters die zijn omgekomen als gevolg van de Russische agressieoorlog. 'Onze skeleton-atleet toonde geweten en karakter, ook al moest hij daarvoor zijn toekomst als atleet opofferen,' aldus Usyk tegenover de Este omroep ERR.

De bokser hekelt wat hij ziet als een dubbele standaard. 'Wat betreft het IOC wil ik zeggen dat ze die zwakte toonden die kenmerkend is voor mensen die handelen op bevel van iemand anders. Ik kan geen andere mening hebben, want na dat incident zag ik andere atleten met vergelijkbare boodschappen verschijnen, en toch werden zij niet gestraft,' merkte hij op, verwijzend naar de Amerikaanse kunstschaatser Maxim Naumov die ongestraft een foto van zijn omgekomen ouders toonde. Zij kwamen vorig jaar om tijdens een vliegtuigcrash.

Meer voorbeelden van de dubbele standaard

De kritiek van Usyk op de dubbele standaarden van het IOC wordt versterkt door een ander incident tijdens de Spelen. Terwijl de Oekraïner Heraskevitsj werd uitgesloten voor zijn helm, verscheen de Italiaanse snowboarder Roland Fischnaller wél aan de start met een Russische vlag op zijn hel, een symbool dat officieel verboden is.

Het IOC ondernam geen actie en verklaarde dat de vlag enkel verwees naar zijn deelname aan de Spelen in Sotsji (2014). Deze handelswijze werd door sportonderzoeker Adam Ali in het blog The Conversation omschreven als een duidelijk voorbeeld van 'zorgwekkende dubbele standaarden'.