Politiek

Cv-rel betekent einde politieke carrière: Nathalie van Berkel stopt ook als Kamerlid

Nathalie van Berkel heeft via X laten weten dat ze ook zal stoppen als Kamerlid namens D66. De cv-rel is fataal gebleken voor haar politieke carrière.

Nathalie van Berkel stopt als Kamerlid voor D66. Haar besluit volgt op aanhoudende politieke druk nadat de Volkskrant en De Telegraaf onjuistheden in haar cv publiceerden. Van Berkel, die in beeld was als staatssecretaris van Financiën, had op haar cv een universitaire master bestuurskunde vermeld, terwijl het in werkelijkheid om een niet-afgerond deeltraject op hbo-niveau ging.

Uit de berichtgeving bleek dat Van Berkel van deze hbo-studie enkel de propedeuse had behaald. Ook haar rechtenstudie aan de Erasmus Universiteit werd nooit voltooid. Naar aanleiding van de kritische vragen zou ze haar cv tot drie keer toe hebben gewijzigd.

Aanvankelijk stelde Van Berkel in een reactie dat ze de informatie 'wel explicieter op haar cv kunnen opnemen' en dat ze haar LinkedIn-profiel 'naar eer en geweten, op basis van haar geheugen' had ingevuld.

Positie van Van Berkel werd onhoudbaar na kritiek

Haar partij D66 erkende dat ze explicieter had moeten zijn en wees op niet nader gespecificeerde 'privéaangelegenheden'. Hoewel de partij benadrukte dat Van Berkel tijdens haar sollicitatieprocedure wel eerlijk was geweest over het niet afronden van de studies, nam de politieke druk snel toe.

Beoogd premier Rob Jetten kondigde een gesprek aan en JA21-voorman Joost Eerdmans adviseerde D66 de kandidatuur in te trekken vanwege de 'onbetrouwbare en uiterst rommelige' indruk. De aanhoudende ophef heeft haar nu doen besluiten haar politieke functie volledig neer te leggen. Van Berkel zal de Tweede Kamer dus verlaten als gevolg van de cv-affaire.

AD, X NL Beeld / Regiofotografie

