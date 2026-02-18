Nu Nathalie van Berkel ook is gestopt als Kamerlid heeft ze recht op wachtgeld. Opvallend is dat Van Berkel pas sinds vijf dagen recht had op de langere termijn aan wachtgeld.

Nathalie van Berkel

Het politieke einde van Nathalie van Berkel is een feit. Na haar terugtreden als kandidaat-staatssecretaris vanwege leugens over haar CV, heeft ze nu ook haar zetel in de Tweede Kamer opgegeven. Dit besluit legt een opvallend en financieel significant detail in de wachtgeldregeling voor parlementariërs bloot.

De controverse begon toen de Volkskrant berichtte over 'onvolledigheden' in haar CV, wat leidde tot haar terugtrekking voor de post als staatssecretaris op het ministerie van Financiën. Het besluit om ook als Kamerlid te stoppen volgde snel. Dit vestigt de aandacht nu op de financiële consequenties van de precieze vertrekdatum.

{{ title }} {{ subTitle }} {{ successHeader }} {{ successMessage }} {{ trans('Please enter a valid email address.') }} {{ errors . email[0] }} {{ trans('customs.buttons.signup') }}

De kern van de zaak is de duur van het Kamerlidmaatschap. De Appa-wet, die de uitkeringen voor politici regelt, hanteert een harde grens: wie korter dan drie maanden in de Kamer heeft gezeten, heeft recht op maximaal een halfjaar wachtgeld. Zodra die termijn van drie maanden is gepasseerd, springt het recht op uitkering direct naar een minimum van twee jaar.

Bekijk ook

Cv-rel werd einde politieke carrière: Nathalie van Berkel stopt ook als Kamerlid | Nieuwe Revu

De drie-maanden-grens: een kwestie van dagen

Voor Van Berkel is dit detail van groot belang. Ze werd op 12 november geïnstalleerd als Kamerlid. Haar vertrek, 3 maanden en 5 dagen later, betekent dat ze die cruciale grens met een zeer kleine marge heeft overschreden. Deze vijf dagen verschil zorgen ervoor dat ze nu formeel aanspraak kan maken op twee jaar wachtgeld, in plaats van de zes maanden die golden bij een iets vroeger vertrek, meldt RTL Z.

Concreet bedraagt het wachtgeld 80 procent van de totale vergoeding in het eerste jaar en 70 procent in het tweede jaar. Dit komt neer op respectievelijk 8.780 en 7.682 euro bruto per maand. Verdiensten die een oud-kamerlid verdient met nieuwe werkzaamheden worden van deze bedragen ingehouden.

D66 heeft laten weten dat een beslissing over het al dan niet innen van dit wachtgeld 'van latere orde' is, en dat Van Berkel hier later over zal beslissen.